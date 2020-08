FOGGIA – VIGIANO (LEGA). Caso senzatetto Antonio Bigota: “Assessorato ai Servizi Sociali ha esperito numerosi tentativi per restituirgli dignità”

Caso senzatetto Antonio Bigota, Vigiano: “Assessorato ai Servizi Sociali ha esperito numerosi tentativi per restituirgli dignità”

Dichiarazione del segretario cittadi no della Lega Foggia, Antonio Vigiano

Foggia. Resto dell’idea che la professione del giornalista, che ritengo nobilissima, dovrebbe tendere alla narrazione della verità dei fatti. Mistificazioni, pietosismi da bar, nonché il rendere pubbliche conversazioni private, buttandole in pasto all’ignara opinione pubblica, non rende merito a chi si professa giornalista, in particolar modo a chi si fregia di essere direttore di un network dell’informazione locale.

Purtroppo, però, nei giorni scorsi abbiamo dovuto assistere a un’altra brutta pagina di giornalismo locale che, nel raccontare in maniera distorta la storia del sig. Bigota Antonio, per intenderci l’essere umano abbandonato a se stesso per oltre venti anni nei sottoscala degli OO.RR. di Foggia, ha avuto come unico scopo quello di attaccare nuovamente l’assessore alle Politiche Sociali in quota Lega Raffaella Vacca, tra l’altro senza il dovuto contraddittorio.

Ciò posto, ritengo doveroso portare all’attenzione dell’opinione pubblica i fatti reali, per amore di cronaca e rispetto della verità.

In data 12.02.2020 il Servizio Sociale del Comune di Foggia è venuto a conoscenza della situazione di fragilità sociosanitaria del sig. Bigota Antonio, residente (va sottolineato) a Lucera, ed ha provveduto immediatamente a restituirgli una porzione di dignità approntando una serie di documenti, quali : Iscrizione anagrafica per la residenza presso la Casa Comunale di Foggia; Carta di identità; Tessera sanitaria; Assegnazione medico di base ai fini di un eventuale riconoscimento d’ invalidità; Produzione del modello Isee; Invio relazione dettagliata al Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Foggia per la nomina di un Amministratore di Sostegno.

Durante il periodo del lockdown il sig. Bigota Antonio, in quanto senza fissa dimora, è stato collocato presso il dormitorio della Parrocchia Sant’Alfonso de’ Liguori dopo esser stato sottoposto a tampone e ottenuto il certificato di negatività al contagio Covid 19.

Il giorno seguente il sig. Bigota ha volontariamente abbandonato la struttura senza addurre motivazioni.

Successivamente, segnalato per il suo vagabondare, il Servizio Sociale del Comune di Foggia ha nuovamente inserito il suddetto nel dormitorio allestito presso la Palestra Taralli. Vanificando ogni sforzo di soccorso e tutela, il sig. Bigota ha abbandonato nuovamente la struttura di accoglienza.

Non bastasse, dopo un ricovero del sig. Bigota in lungodegenza presso l’Ospedale Lastaria di Lucera, è stato predisposto dai sanitari un dispositivo di dimissione protetta con inserimento immediato dell’uomo in una struttura di accoglienza, R.S.S.A, dove è stato accolto prontamente con l’interessamento in primis dell’Assessore dei Servizi Sociali e del personale Comunale tutto.

La struttura di che trattasi, Santa Maria della Serritella di Volturino, ha adottato ogni accorgimento per accogliere il sig. Bigota profondendo fin da subito assistenza adeguata e interessamento umano. Nonostante ciò il sig. Bigota, dopo pochi giorni di permanenza, ha espresso la volontà di abbandonare anche questa ennesima struttura, vanificando ogni sforzo sino ad allora messo in campo da chi si era seriamente ripromesso di migliorare la condizione di vita dello stesso.

Tale volontà permane tutt’ora ed il sig. Bigota si dimostra privo della necessaria consapevolezza di riporre fiducia negli interventi adottati in suo favore, ed emerge, rilevato questo stato, la necessità di acquisire da parte del signor Bigota una sua richiesta scritta di essere collocato in una struttura.

Il Servizio Sociale Professionale, benché il Bigota sia stato recentemente dimesso dall’Ospedale in cui è stato ricoverato, non può allo stato agire, oltre che senza l’autodeterminazione dell’interessato ad un suo ricovero, anche senza la necessaria documentazione socio-sanitaria necessaria per ad una autorizzazione ad un ricovero in R.S.S.A.

In considerazione dei fatti innanzi narrati, illazioni pretestuose di mancato interessamento da parte sia dell’Assessore che dell’Amministrazione Comunale tutta nei confronti del caso non trovano alcun fondamento e tendono ad alimentare analisi frettolose e ingannevoli, certamente buone per chi intende alimentare artatamente polemiche, meno per raccontare all’opinione pubblica la verità dei fatti, a cui ogni giornalista dovrebbe tendere, a prescindere dalle sue simpatie e/o antipatie personali.