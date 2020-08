PROVINCIA DI FOGGIA – GRAVE INCIDENTE IN AUTOSTRADA, UN VOLONTARIO INVESTITO MENTRE CERCAVA DI SPEGNERE UN INCENDIO

Un grave incidente si è verificato sull’autostrada Napoli-Canosa a Candela. Due volontari di Foggia delle Guardie Zoofile Ambientali di “Era Ambiente” sono stati investiti mentre effettuavano un intervento antincendio in Autostrada.

Sul posto quattro ambulanze ed un elicottero dell’elisoccorso. Uno dei due feriti, un giovane di 18 anni, è in condizioni gravi ed è stato trasportato al Policlinico Riuniti di Foggia per un delicato intervento chirurgico. L’altro, in stato di shock, non ha riportato particolari ferite.