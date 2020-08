TORREMAGGIORE – POLISPORTIVA CALCIO A 5 – UN GRADITO RITORNO. FIRMA LORENZO MARIANI

UN GRADITO RITORNO. FIRMA LORENZO MARIANI

Si dice che si tende sempre a tornare nei posti dove si è stati bene, ed è questo il caso dell’estremo difensore 🥅🧤Lorenzo Mariani, uno dei protagonisti assoluti della cavalcata trionfale che due anni fa portò la Polisportiva a vincere il campionato di C1 collezionando 2️⃣1️⃣ vittorie su altrettanti incontri disputati.

Lo scorso anno Lorenzo ha anche esordito nel Futsal Nazionale 🇮🇹 ma a Dicembre ha scelto di non proseguire la stagione con i colori rossoblu 🔴🔵.

Quest’anno, dopo un’estate un po’ tribolata, ha deciso di sposare nuovamente il progetto del Patron Caserta e sará a disposizione dello staff tecnico a partire dal prossimo 7️⃣ settembre.

Mariani si unirá ai compagni di reparto 🧤Fiotta, Di Genova e Santoro.

🎤 Michele Caserta: in estate avevo preso contatti personalmente con Lorenzo il quale, però, sembrava essere orientato verso altre scelte. Negli ultimi giorni, invece, Lorenzo ci ha fatto capire di essere pronto per rituffarsi nel Futsal nazionale e abbiamo accolto positivamente questa sua idea. Sono sempre.contento quando un ragazzo locale firma per noi, soprattutto dopo che per anni ha vestito la maglia della Polisportiva.

🎤 Lorenzo Mariani: sono pronto a mettermi in gioco in un campionato tanto affascinante quanto impegnativo come quello di Serie B. Lo scorso anno ho lasciato a Dicembre e quest’anno voglio vivere l’emozione di partecipare ad un campionato nazionale fino alla fine. Non vedo l’ora di riabbracciare i miei vecchi compagni e conoscere i nuovi arrivi.