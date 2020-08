FOGGIA – M5S chiede la diretta streaming e sorteggio per individuare gli scrutatori

Diretta streaming e sorteggio per individuare gli scrutatori

Il gruppo consiliare M5S al Comune di Foggia nelle figure di Giuseppe Fatigato, capogruppo, e Giovanni Quarato, ha inviato mediante PEC alla Presidenza del Consiglio, al Sindaco, alla Commissione Elettorale Comunale (CEC) ed al Segretario Generale Comunale, un invito a procedere alla individuazione degli oltre 600 scrutatori, tra i 12839 iscritti nell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, mediante sorteggio, chiaro e trasparente.

“Il gruppo consiliare M5S chiede a tutte le forze politiche rappresentate in Comune ed in particolare alle altre forze di opposizione, di aderire alla proposta per il sorteggio integrale, in modo da scongiurare il sospetto che si utilizzi la nomina degli scrutatori quale elemento di scambio elettorale. Sarebbe inoltre un atto di trasparenza trasmettere la riunione della CEC in diretta streaming sul canale della Presidenza del Consiglio, considerando che è sicuramente un evento istituzionale di interesse per l’intera città”, rilevano i due eletti pentastellati.