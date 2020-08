CHIEUTI – ATTENZIONE – SOSPENSIONE DEL TRAFFICO SULLA S.P. 41 BIS PER RIPALTA

Si comunica che il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia, dott. Giovanni d’Attoli, con Ordinanza n. 12/2020, dispone il rallentamento e la sospensione temporanea del traffico sulla S.P. N. 41 bis (Chieuti – Ripalta) per espletamento prove di carico in corrispondenza del ponte sul fiume Fortore.

La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 9.30 alle ore 13.00 dell’ 1/09/2020 e/o dalle ore 14.30 alle ore 16.30 del giorno medesimo.

ORDINANZA