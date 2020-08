MARGHERITA DI SAVOIA – LA SOLIDARIETA’ DEL SINDACO LODISPOTO AL COMANDANTE DEI CARABINIERI FORESTALI RUGGIERO MATERA

Il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto esprime la propria vicinanza al Comandante dei Carabinieri del Nucleo per la tutela della Biodiversità di Margherita di Savoia, Ruggiero Matera, vittima di un grave gesto intimidatorio.

«Desidero porgere la mia solidarietà, come cittadino e come uomo delle Istituzioni, al Comandante Ruggiero Matera, a capo della locale stazione dei Carabinieri Forestali, fatto oggetto sabato scorso di un atto intimidatorio insensato e criminale. A nome dell’amministrazione comunale di Margherita di Savoia rinnovo l’apprezzamento per il lavoro che il Comandante Ruggiero Matera ed il personale della locale stazione del Nucleo per la tutela della Biodiversità svolgono quotidianamente per salvaguardare l’integrità delle nostre risorse ambientali, che sono a fondamento dell’immagine turistica di Margherita di Savoia. Auspico che, attraverso le indagini, vengano quanto prima identificati ed assicurati alla giustizia i responsabili di questo spregevole episodio».