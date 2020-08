SAN SEVERO – L’ATTORE E PRODUTTORE SANSEVERESE TONY CAMPANOZZI PROTAGONISTA COL FILM “MAI PER SEMPRE”

Una eccellente produzione targata anche San Severo con il nostro concittadino Tony Campanozzi. Si terrà la proiezione a settembre a Palazzo Celestini del film “Mai Per Sempre” di Fabio Massa di cui il nostro Tony è attore e coproduttore con la sua società Vertigo Film srl (con ogni probabilità unica produzione cinematografica sul territorio).

Dopo la proiezione in Comune è in programma al cinema d’essai “Cicolella” all’aperto.

L’evento con gli attori si terrà nelle prossime settimane quando il film arriverà finalmente nelle sale.

Il link della pagina della produzione è

In attesa dell’uscita nelle sale il 24 settembre, e le arene estive di quest’estate (una decina di tappe tra Napoli, Roma, Teramo, Bisceglie, Pozzuoli, Latina), ecco la storia ad oggi del film con i premi che ha vinto e a cui ha partecipato nell’arco di questi mesi:

“- Napoli Film Festival (2019)

– International Independent Film Awards (Los Angeles): premio miglior film (2019)

– 73 festival internazionale del cinema di Salerno (2019)

– Laceno d’oro (2019)

– Giornate professionali di cinema (2019)

– Capri, Hollywood – Friends Club (2019)

– Los Angeles Cine Fest (2020)

– New York Movie Awards: premio alla regia (2020)

– South Film and Arts Academy Festival, sei premi: migliore regia, migliore film, migliore attrice, migliore produzione, migliore attrice non protagonista migliore fotografia (2020)

– Praga International Monthly Film Festival (R. Ceca) – 2nd Best Feature Film, 2nd Best Director Feature Film Fabio Massa

– Košice International Monthly Film Festival, due premi: menzione speciale come miglior film e migliore attrice (2020)

– Best Actor Award – New York: premio come migliore attore (2020)

– Kiarostami film festival (Istanbul – Turchia): premo miglior film (2020)

– Diorama International Film Festival (India) – fuori concorso (2020)

– South east Regional Film Festival – Candidato Miglior film

– Tagore International Film Festival (India ), sezione opere prime (1a e 2a regia): premio miglior film. (2020)

– Prisma International Film Award di Roma – Candidato miglior film

– NIFF London: menzione speciale della giuria (2020)

– Hollywood New Directors: honorable mention 2020

– Los Angeles Underground Film Forum: honorable mention (2020)

– Sezze Film Festival, due premi: miglior film e miglior attore (2020)

– Rio Independent Film Festival: best feature film (2020)

– Corto e Cultura, due premi: premio come miglior film e miglior attore. (2020)

– Ariano International Film Festival: premio della stampa (2020)

– Inventa un Film Festival del Cinema di Lenola (LT) Premio “Oro invisibile”, tre premi: menzione speciale al film, premio miglior attore, premio migliore attrice (2020)

– Villammare (SA) Selezione ufficiale, due premi: miglior sceneggiatura, miglior attore

– Salento International Film Festival Selezione ufficiale”