SAN SEVERO – NOMINATI PER SORTEGGIO GLI SCRUTATORI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE E LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 20 E LUNEDI’ 21 SETTEMBRE

Si è tenuta questa mattina in pubblica adunanza, alla presenza della Commissione elettorale comunale, la nomina degli scrutatori destinati agli uffici di sezione per il referendum costituzionale e per le elezioni regionali indette per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.

Il sorteggio, con le relative operazioni di nomina, si è svolto presso la Sala Consiliare Luigi Allegato di Palazzo Celestini – Residenza Municipale – in Piazza Municipio, nel rispetto scrupoloso delle misure anti COVID 19.

Gli scrutatori sono stati sorteggiati tramite adeguato sistema elettronico dell’Ufficio Elettorale del Comune tra tutti gli iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di San Severo.

SEZIONE ELETTORALE GENERALITA’

SEDE Tipo Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita

1 SCUOLA ELEMENTARE – SAN BENEDETTO Normale Cervelione Ermanno Natale San Severo ( Fg ) 25-12-1965

1 SCUOLA ELEMENTARE – SAN BENEDETTO Normale Di Donato Valentina San Severo ( Fg ) 31-01-1991

1 SCUOLA ELEMENTARE – SAN BENEDETTO Normale Ragni Valeria San Severo ( Fg ) 20-12-1977

1 SCUOLA ELEMENTARE – SAN BENEDETTO Normale Schiavone Giovanni San Severo ( Fg ) 02-09-1970

2 SCUOLA ELEMENTARE – SAN BENEDETTO Normale Buccirosso Antonio Foggia ( Fg ) 27-07-1981

2 SCUOLA ELEMENTARE – SAN BENEDETTO Normale Di Lucera Silvana San Severo ( Fg ) 11-11-1968

2 SCUOLA ELEMENTARE – SAN BENEDETTO Normale Manocchia Valter Lorenzo San Severo ( Fg ) 10-08-1960

2 SCUOLA ELEMENTARE – SAN BENEDETTO Normale Tonti Anna San Severo ( Fg ) 16-03-1987

3 SCUOLA ELEMENTARE – SAN BENEDETTO Normale D’Errico Luisa Bella San Severo ( Fg ) 24-04-1965

3 SCUOLA ELEMENTARE – SAN BENEDETTO Normale Magliari Mario San Severo ( Fg ) 17-10-1957

3 SCUOLA ELEMENTARE – SAN BENEDETTO Normale Mancino Ciro San Severo ( Fg ) 31-05-1994

3 SCUOLA ELEMENTARE – SAN BENEDETTO Normale Tamburrino Adelio Croix ( Francia ) 05-06-1975

4 SCUOLA ELEMENTARE – SAN BENEDETTO Normale Cappella Gaetano San Severo ( Fg ) 23-01-1957

4 SCUOLA ELEMENTARE – SAN BENEDETTO Normale Ferrara Michela San Severo ( Fg ) 04-01-2000

4 SCUOLA ELEMENTARE – SAN BENEDETTO Normale Florio Lucia San Severo ( Fg ) 15-12-1972

4 SCUOLA ELEMENTARE – SAN BENEDETTO Normale Sarcinelli Andrea San Severo ( Fg ) 21-12-1973

5 SC. ELEM. – SAN FRANCESCO D’ASSISI – VIA CALABRIA Normale Cascavilla Giuseppe Foggia ( Fg ) 17-04-1984

5 SC. ELEM. – SAN FRANCESCO D’ASSISI – VIA CALABRIA Normale Gallo Concetta Torremaggiore ( Fg ) 12-11-1952

5 SC. ELEM. – SAN FRANCESCO D’ASSISI – VIA CALABRIA Normale Naturale Alessandra Lilia San Severo ( Fg ) 11-08-1973

5 SC. ELEM. – SAN FRANCESCO D’ASSISI – VIA CALABRIA Normale Preti Angelo Pio San Giovanni Rotondo ( Fg ) 06-08-1995

6 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 1 Speciale Costa Maria San Severo ( Fg ) 13-07-1983

6 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 2 Normale De Muzio Fabio, Pio San Severo ( Fg ) 23-03-1992

6 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 2 Normale Dell’Aquila Giuseppina San Severo ( Fg ) 16-08-1969

6 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 1 Speciale Romano Massimiliano San Severo ( Fg ) 22-02-1976

6 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 2 Normale Stella Matteo San Severo ( Fg ) 10-11-1973

6 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 2 Normale Vitalino Liliana San Severo ( Fg ) 29-11-1960

7 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 2 Normale Alaia Antonietta San Severo ( Fg ) 23-04-1971

7 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 2 Normale D’Angelo Maria Oliveta San Severo ( Fg ) 17-04-1976

7 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 2 Normale Stella Vincenzo San Severo ( Fg ) 21-08-1974

7 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 2 Normale Visconte Mariangela San Giovanni Rotondo ( Fg ) 14-04-1986

8 “SC. MEDIA STAT. – F. PETRARCA VIA

TOGLIATTI” Normale D’Orsi Luigi San Severo ( Fg ) 01-09-1971

8 “SC. MEDIA STAT. – F. PETRARCA VIA

TOGLIATTI” Normale Iacovino Paola San Severo ( Fg ) 25-08-1970

8 “SC. MEDIA STAT. – F. PETRARCA VIA

TOGLIATTI” Normale Magistro Maria Rosaria San Severo ( Fg ) 09-07-1965

8 “SC. MEDIA STAT. – F. PETRARCA VIA

TOGLIATTI” Normale Vesta Maria Rosaria Montemiletto ( Av ) 29-11-1956

9 “SC. MEDIA STAT. – F. PETRARCA VIA

TOGLIATTI” Normale Filiziano Concetta San Severo ( Fg ) 23-04-1958

9 “SC. MEDIA STAT. – F. PETRARCA VIA

TOGLIATTI” Normale Piccolantonio Emilia Pia San Giovanni Rotondo ( Fg ) 14-05-1982

9 “SC. MEDIA STAT. – F. PETRARCA VIA

TOGLIATTI” Normale Ricco Armando Antonio Foggia ( Fg ) 18-03-1982

9 “SC. MEDIA STAT. – F. PETRARCA VIA

TOGLIATTI” Normale Santagata Maria Giuseppa San Paolo Di Civitate ( Fg ) 04-07-1957

10 SC. EL. – DON F. CANELLI – VIA T.DE PALMA INGR.1 Normale De Nisi Michele San Severo ( Fg ) 25-06-1976

10 SC. EL. – DON F. CANELLI – VIA T.DE PALMA INGR.1 Normale Giraldi Roberta San Severo ( Fg ) 30-05-2000

10 SC. EL. – DON F. CANELLI – VIA T.DE PALMA INGR.1 Normale Rubino Mariantonietta Lucera ( Fg ) 13-08-1978

10 SC. EL. – DON F. CANELLI – VIA T.DE PALMA INGR.1 Normale Selvaggio Sabrina San Severo ( Fg ) 14-08-1990

11 “SC. MEDIA STAT. – F. PETRARCA VIA

TOGLIATTI” Normale Carafa Anna Maria San Severo ( Fg ) 29-01-1982

11 “SC. MEDIA STAT. – F. PETRARCA VIA

TOGLIATTI” Normale Iacubino Giuseppe San Giovanni Rotondo ( Fg ) 03-05-1976

11 “SC. MEDIA STAT. – F. PETRARCA VIA

TOGLIATTI” Normale Ianzano Tiziana San Severo ( Fg ) 10-01-1973

11 “SC. MEDIA STAT. – F. PETRARCA VIA

TOGLIATTI” Normale Mastrone Rosanna San Severo ( Fg ) 14-04-1989

12 “SC. MEDIA STAT. – F. PETRARCA VIA

TOGLIATTI” Normale Cataneo Leonarda San Severo ( Fg ) 02-08-1994

12 “SC. MEDIA STAT. – F. PETRARCA VIA

TOGLIATTI” Normale Cicerale Maria Anna San Severo ( Fg ) 11-09-1969

12 “SC. MEDIA STAT. – F. PETRARCA VIA

TOGLIATTI” Normale Rubino Vincenzo, Michele San Severo ( Fg ) 27-06-1990

12 “SC. MEDIA STAT. – F. PETRARCA VIA

TOGLIATTI” Normale Tessano Catia San Severo ( Fg ) 12-06-1977

13 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 2 Normale Carrino Raffaella San Severo ( Fg ) 08-06-1994

13 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 2 Normale Ferlino Maddalena San Severo ( Fg ) 13-10-1974

13 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 2 Normale Giardinelli Chiara San Severo ( Fg ) 17-06-1994

13 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 2 Normale Magagnino Antonietta Esslingen ( Germania ) 17-07-1979

14 “SCUOLA ELEMENTARE – 1^ CIRCOLO

– INGR. VIA VERDI” Normale Buono Adriana Rivisondoli ( Aq ) 31-03-1941

14 “SCUOLA ELEMENTARE – 1^ CIRCOLO

– INGR. VIA VERDI” Normale Ferrara Assunta Lara San Severo ( Fg ) 06-11-1980

14 “SCUOLA ELEMENTARE – 1^ CIRCOLO

– INGR. VIA VERDI” Normale Natale Soccorsa San Severo ( Fg ) 25-08-1981

14 “SCUOLA ELEMENTARE – 1^ CIRCOLO

– INGR. VIA VERDI” Normale Totaro Antonio San Severo ( Fg ) 09-08-1985

15 “SCUOLA ELEMENTARE – 1^ CIRCOLO

– INGR. VIA VERDI” Normale Bucci Annalisa San Severo ( Fg ) 04-08-1982

15 “SCUOLA ELEMENTARE – 1^ CIRCOLO

– INGR. VIA VERDI” Normale Caposiena Maria ,pia San Giovanni Rotondo ( Fg ) 27-09-1967

15 “SCUOLA ELEMENTARE – 1^ CIRCOLO

– INGR. VIA VERDI” Normale Germana’ Curicalli Carmela Tortorici ( Me ) 30-05-1981

15 “SCUOLA ELEMENTARE – 1^ CIRCOLO

– INGR. VIA VERDI” Normale Villani Maurizio San Severo ( Fg ) 29-07-1975

16 “SCUOLA ELEMENTARE – 1^ CIRCOLO

– INGR. VIA VERDI” Normale Albanese Michele Milano ( Mi ) 08-05-1995

16 “SCUOLA ELEMENTARE – 1^ CIRCOLO

– INGR. VIA VERDI” Normale Ceglia Mario San Severo ( Fg ) 03-08-1999

16 “SCUOLA ELEMENTARE – 1^ CIRCOLO

– INGR. VIA VERDI” Normale Fano Raffaella Roberta San Severo ( Fg ) 25-10-1995

16 “SCUOLA ELEMENTARE – 1^ CIRCOLO

– INGR. VIA VERDI” Normale Martignetti Marianna San Severo ( Fg ) 19-02-1985

17 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 1 Normale Boncristiano Valentina San Severo ( Fg ) 22-08-1986

17 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 1 Normale Bonsanto Fabio San Severo ( Fg ) 19-07-1998

17 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 1 Normale Del Vecchio Emiliano San Severo ( Fg ) 22-10-1980

17 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 1 Normale Garofalo Gaia Foggia ( Fg ) 25-09-1999

18 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 1 Normale Cosenza Emira San Severo ( Fg ) 18-07-1991

18 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 1 Normale Nardillo Anna Maria San Severo ( Fg ) 29-12-1961

18 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 1 Normale Padovano Futura Bari ( Ba ) 16-03-1981

18 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 1 Normale Stabilito Maria, Soccorsa San Severo ( Fg ) 04-07-1984

19 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 1 Normale Bonvini Chiara Francesca Pia San Severo ( Fg ) 31-12-2000

19 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 1 Normale Di Fine Stefania San Severo ( Fg ) 12-11-1990

19 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 1 Normale Salomone Marco San Severo ( Fg ) 30-04-1997

19 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 1 Normale Tolva Raffaela San Severo ( Fg ) 01-06-1961

20 SCUOLA ELEMENTARE – U. FRACCACRETA Normale D’Orsi Maria Assunta San Giovanni Rotondo ( Fg ) 14-02-1968

20 SCUOLA ELEMENTARE – U. FRACCACRETA Normale D’Orsi Nicola San Severo ( Fg ) 02-04-1982

20 SCUOLA ELEMENTARE – U. FRACCACRETA Normale De Matteis Carmine Torremaggiore ( Fg ) 06-10-1995

20 SCUOLA ELEMENTARE – U. FRACCACRETA Normale Di Nunzio Carmelinda San Severo ( Fg ) 19-06-1978

21 SCUOLA ELEMENTARE – U. FRACCACRETA Normale Carbonaro Elena Torremaggiore ( Fg ) 19-07-1994

21 SCUOLA ELEMENTARE – U. FRACCACRETA Normale De Carolis Rosa San Severo ( Fg ) 20-10-1969

21 SCUOLA ELEMENTARE – U. FRACCACRETA Normale De Letteriis Carmela Soccorsa San Severo ( Fg ) 24-11-1964

21 SCUOLA ELEMENTARE – U. FRACCACRETA Normale Moscatelli Angela Maria Torremaggiore ( Fg ) 19-11-1953

22 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 2 Normale Cannelonga Michele San Severo ( Fg ) 19-06-1969

22 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 2 Normale Cardillo Luigi San Severo ( Fg ) 10-07-1956

22 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 2 Normale Sderlenga Giovanna San Severo ( Fg ) 06-12-1995

22 EDIFICIO SCOLASTICO – E. DE AMICIS INGR. PRINC. 2 Normale Verga Danilo San Severo ( Fg ) 30-11-1976

23 “SCUOLA ELEMENTARE – 1^ CIRCOLO

– INGR. VIA PONCHIELLI” Normale D’Errico Massimo Valentino San Severo ( Fg ) 08-01-1971

23 “SCUOLA ELEMENTARE – 1^ CIRCOLO

– INGR. VIA PONCHIELLI” Normale Ponziano Raffaella Pina San Severo ( Fg ) 13-01-1967

23 “SCUOLA ELEMENTARE – 1^ CIRCOLO

– INGR. VIA PONCHIELLI” Normale Tamburrino Floriana San Severo ( Fg ) 15-05-1977

23 “SCUOLA ELEMENTARE – 1^ CIRCOLO

– INGR. VIA PONCHIELLI” Normale Tortora Mario Luino ( Va ) 14-12-1974

24 “SCUOLA ELEMENTARE – 1^ CIRCOLO

– INGR. VIA PONCHIELLI” Normale Florio Matteo San Severo ( Fg ) 14-01-1971

24 “SCUOLA ELEMENTARE – 1^ CIRCOLO

– INGR. VIA PONCHIELLI” Normale Galotti Patrizia Foggia ( Fg ) 13-08-1975

24 “SCUOLA ELEMENTARE – 1^ CIRCOLO

– INGR. VIA PONCHIELLI” Normale Largitto Delio Pio San Giovanni Rotondo ( Fg ) 30-07-1982

24 “SCUOLA ELEMENTARE – 1^ CIRCOLO

– INGR. VIA PONCHIELLI” Normale Spinazzola Giulia San Severo ( Fg ) 05-09-1964

25 SC. MAT 5^CIRCOLO – CASA DELLA MADRE DEL BAMBINO – VIA DON MINZONI Normale Bufalo Francesca Foggia ( Fg ) 22-06-1994

25 SC. MAT 5^CIRCOLO – CASA DELLA MADRE DEL BAMBINO – VIA DON MINZONI Normale Pena Santana Ana Hilda S.Domingo ( Repubblica Domini 26-09-1956

25 SC. MAT 5^CIRCOLO – CASA DELLA MADRE DEL BAMBINO – VIA DON MINZONI Normale Tamalio Roberta San Giovanni Rotondo ( Fg ) 20-04-1995

25 SC. MAT 5^CIRCOLO – CASA DELLA MADRE DEL BAMBINO – VIA DON MINZONI Normale Veneziano Alessia San Severo ( Fg ) 04-06-1996

26 SC. MAT 5^CIRCOLO – CASA DELLA MADRE DEL BAMBINO – VIA DON MINZONI Normale Cataleta Rita San Severo ( Fg ) 16-02-1965

26 SC. MAT 5^CIRCOLO – CASA DELLA MADRE DEL BAMBINO – VIA DON MINZONI Normale De Letteriis Stefano San Severo ( Fg ) 16-01-1994

26 SC. MAT 5^CIRCOLO – CASA DELLA MADRE DEL BAMBINO – VIA DON MINZONI Normale Guadagnucci Michele Massa ( Ms ) 19-05-1973

26 SC. MAT 5^CIRCOLO – CASA DELLA MADRE DEL BAMBINO – VIA DON MINZONI Normale Siena Dante, Rocco San Severo ( Fg ) 16-08-1995

27 SC. MAT 5^CIRCOLO – CASA DELLA MADRE DEL BAMBINO – VIA DON MINZONI Normale Chionna Giorgia Torino ( To ) 17-11-1974

27 SC. MAT 5^CIRCOLO – CASA DELLA MADRE DEL BAMBINO – VIA DON MINZONI Normale Colapietra Rita Waldemara San Severo ( Fg ) 10-05-1975

27 SC. MAT 5^CIRCOLO – CASA DELLA MADRE DEL BAMBINO – VIA DON MINZONI Normale Di Tella Filippo San Severo ( Fg ) 13-05-1976

27 SC. MAT 5^CIRCOLO – CASA DELLA MADRE DEL BAMBINO – VIA DON MINZONI Normale Rione Soccorsa San Severo ( Fg ) 18-05-1964

28 SC. MAT 5^CIRCOLO – CASA DELLA MADRE DEL BAMBINO – VIA DON MINZONI Normale Princigallo Daniela San Severo ( Fg ) 29-01-1973

28 SC. MAT 5^CIRCOLO – CASA DELLA MADRE DEL BAMBINO – VIA DON MINZONI Normale Sirignese Elena Pia Anna San Giovanni Rotondo ( Fg ) 26-07-1999

28 SC. MAT 5^CIRCOLO – CASA DELLA MADRE DEL BAMBINO – VIA DON MINZONI Normale Terracone Vincenza Maria Antonietta San Severo ( Fg ) 14-04-1959

28 SC. MAT 5^CIRCOLO – CASA DELLA MADRE DEL BAMBINO – VIA DON MINZONI Normale Tuozzi Erica San Giovanni Rotondo ( Fg ) 04-05-1978

29 SCUOLA ELEMENTARE – U. FRACCACRETA Normale Capoccia Alessandro Lecce ( Le ) 03-03-1968

29 SCUOLA ELEMENTARE – U. FRACCACRETA Normale Fanelli Mariarita Amalia San Severo ( Fg ) 04-01-1959

29 SCUOLA ELEMENTARE – U. FRACCACRETA Normale Fiore Costantina San Severo ( Fg ) 31-10-1972

29 SCUOLA ELEMENTARE – U. FRACCACRETA Normale Tridente Katia Lione ( Francia ) 06-03-1975

30 SC. MAT 5^CIRCOLO – CASA DELLA MADRE DEL BAMBINO – VIA DON MINZONI Normale Castelluccia Veriana San Severo ( Fg ) 12-03-1990

30 SC. MAT 5^CIRCOLO – CASA DELLA MADRE DEL BAMBINO – VIA DON MINZONI Normale Giangualano Luigi San Severo ( Fg ) 13-12-1994

30 SC. MAT 5^CIRCOLO – CASA DELLA MADRE DEL BAMBINO – VIA DON MINZONI Normale Lo Surdo Francesco San Severo ( Fg ) 02-04-1963

30 SC. MAT 5^CIRCOLO – CASA DELLA MADRE DEL BAMBINO – VIA DON MINZONI Normale Russi Delio San Severo ( Fg ) 29-05-1940

31 SC. ELEM. – SAN DOMENICO SAVIO V.MAZZINI INGR. 2 Normale Boncristiano Michele San Severo ( Fg ) 07-05-1964

31 SC. ELEM. – SAN DOMENICO SAVIO V.MAZZINI INGR. 2 Normale D’Alessandro Irene San Severo ( Fg ) 16-12-1995

31 SC. ELEM. – SAN DOMENICO SAVIO V.MAZZINI INGR. 2 Normale Flammia Roberto San Severo ( Fg ) 02-06-1967

31 SC. ELEM. – SAN DOMENICO SAVIO V.MAZZINI INGR. 2 Normale Ronga Angelo Foggia ( Fg ) 29-10-1965

32 SC. ELEM. – SAN DOMENICO SAVIO V.MAZZINI INGR. 2 Normale Ciavarella Christian San Severo ( Fg ) 06-10-1992

32 SC. ELEM. – SAN DOMENICO SAVIO V.MAZZINI INGR. 2 Normale Ragni Maria San Severo ( Fg ) 16-08-1955

32 SC. ELEM. – SAN DOMENICO SAVIO V.MAZZINI INGR. 2 Normale Stabilito Pasquale Torremaggiore ( Fg ) 05-12-1962

32 SC. ELEM. – SAN DOMENICO SAVIO V.MAZZINI INGR. 2 Normale Stella Matteo Torremaggiore ( Fg ) 20-10-1995

33 SC. ELEM. – SAN DOMENICO SAVIO V.MAZZINI INGR. 2 Normale Beatrice Maria Grazia San Severo ( Fg ) 20-09-1989

33 SC. ELEM. – SAN DOMENICO SAVIO V.MAZZINI INGR. 2 Normale Di Simio Anna Foggia ( Fg ) 19-05-1966

33 SC. ELEM. – SAN DOMENICO SAVIO V.MAZZINI INGR. 2 Normale Farina Vincenzo San Severo ( Fg ) 07-11-1993

33 SC. ELEM. – SAN DOMENICO SAVIO V.MAZZINI INGR. 2 Normale Florio Michelina San Severo ( Fg ) 24-04-1963

34 SC. ELEM. – SAN DOMENICO SAVIO V.MAZZINI INGR. 1 Normale Bocola Mario Giovanni San Severo ( Fg ) 21-12-1971

34 SC. ELEM. – SAN DOMENICO SAVIO V.MAZZINI INGR. 1 Normale Dell’Oglio Francesca San Severo ( Fg ) 25-03-1975

34 SC. ELEM. – SAN DOMENICO SAVIO V.MAZZINI INGR. 1 Normale Lombardi Ilaria San Severo ( Fg ) 22-11-1993

34 SC. ELEM. – SAN DOMENICO SAVIO V.MAZZINI INGR. 1 Normale Tartaglia Angelo Maria San Giovanni Rotondo ( Fg ) 15-12-1997

35 SCUOLA ELEMENTARE – U. FRACCACRETA Normale Dellerba Anna Chiara San Severo ( Fg ) 26-11-1996

35 SCUOLA ELEMENTARE – U. FRACCACRETA Normale Palermo Lidia Lesina ( Fg ) 14-04-1963

35 SCUOLA ELEMENTARE – U. FRACCACRETA Normale Troiano Cristina Elena San Severo ( Fg ) 19-08-1990

35 SCUOLA ELEMENTARE – U. FRACCACRETA Normale Vasciarelli Alessia San Severo ( Fg ) 28-11-1977

36 SCUOLA MEDIA STATALE – PADRE PIO – V. SAN ROCCO Normale Cella Margherita San Severo ( Fg ) 02-01-1953

36 SCUOLA MEDIA STATALE – PADRE PIO – V. SAN ROCCO Normale Cicerale Luigi San Severo ( Fg ) 04-05-1991

36 SCUOLA MEDIA STATALE – PADRE PIO – V. SAN ROCCO Normale D’Antuono Pasquale Santa Croce Di Magliano ( Cb 03-03-1957

36 SCUOLA MEDIA STATALE – PADRE PIO – V. SAN ROCCO Normale Iaffaldano Angela Pia San Severo ( Fg ) 28-03-2000

37 SC. ELEM. – SAN DOMENICO SAVIO V.MAZZINI INGR. 1 Normale Gambarelli Concetta San Severo ( Fg ) 30-09-1985

37 SC. ELEM. – SAN DOMENICO SAVIO V.MAZZINI INGR. 1 Normale Mastrodonato Francesca San Severo ( Fg ) 24-08-1983

37 SC. ELEM. – SAN DOMENICO SAVIO V.MAZZINI INGR. 1 Normale Milione Gennaro Egidio San Severo ( Fg ) 24-07-1945

37 SC. ELEM. – SAN DOMENICO SAVIO V.MAZZINI INGR. 1 Normale Santulli Danilo Martino San Giovanni Rotondo ( Fg ) 03-12-1996

38 SC. ELEM. – SAN DOMENICO SAVIO V.MAZZINI INGR. 1 Normale Ferrantino Carmela San Severo ( Fg ) 05-03-1943

38 SC. ELEM. – SAN DOMENICO SAVIO V.MAZZINI INGR. 1 Normale Malizia Simona Maria San Severo ( Fg ) 23-10-1994

38 SC. ELEM. – SAN DOMENICO SAVIO V.MAZZINI INGR. 1 Normale Scarlato Antonella San Severo ( Fg ) 04-11-1966

38 SC. ELEM. – SAN DOMENICO SAVIO V.MAZZINI INGR. 1 Normale Tarollo Simone San Giovanni Rotondo ( Fg ) 10-03-1978

39 SC. ELEM. – IV^ CIRCOLO – VIA LUCERA INGR. 1 Normale Debellis Claudia San Giovanni Rotondo ( Fg ) 12-02-1996

39 SC. ELEM. – IV^ CIRCOLO – VIA LUCERA INGR. 1 Normale Florio Antonio San Severo ( Fg ) 25-07-1959

39 SC. ELEM. – IV^ CIRCOLO – VIA LUCERA INGR. 1 Normale Potenza Leonarda San Marco In Lamis ( Fg ) 03-10-1948

39 SC. ELEM. – IV^ CIRCOLO – VIA LUCERA INGR. 1 Normale Sollazzo Giuseppe San Severo ( Fg ) 29-07-1974

40 SC. ELEM. – IV^ CIRCOLO – VIA LUCERA INGR. 1 Normale Angelicola Lucia Lucera ( Fg ) 05-08-1976

40 SC. ELEM. – IV^ CIRCOLO – VIA LUCERA INGR. 1 Normale Bonapitacola Lidia Modena ( Mo ) 20-09-1980

40 SC. ELEM. – IV^ CIRCOLO – VIA LUCERA INGR. 1 Normale Patella Maria Claudia San Severo ( Fg ) 07-07-1996

40 SC. ELEM. – IV^ CIRCOLO – VIA LUCERA INGR. 1 Normale Ponziano Michela San Severo ( Fg ) 17-04-1977

41 SC. ELEM. – IV^ CIRCOLO – VIA LUCERA INGR. 1 Normale De Letteriis Soccorsa Maria Pia San Severo ( Fg ) 13-01-1962

41 SC. ELEM. – IV^ CIRCOLO – VIA LUCERA INGR. 1 Normale Meola Nicola San Severo ( Fg ) 28-07-1998

41 SC. ELEM. – IV^ CIRCOLO – VIA LUCERA INGR. 1 Normale Palladino Ornella San Severo ( Fg ) 08-09-1994

41 SC. ELEM. – IV^ CIRCOLO – VIA LUCERA INGR. 1 Normale Parvo Sabrina San Severo ( Fg ) 13-02-1970

42 SC. ELEM. – IV^ CIRCOLO – VIA LUCERA INGR. 2 Normale Amorusi Teresa Lesina ( Fg ) 28-01-1972

42 SC. ELEM. – IV^ CIRCOLO – VIA LUCERA INGR. 2 Normale Augenti Anna Maria San Severo ( Fg ) 29-11-1991

42 SC. ELEM. – IV^ CIRCOLO – VIA LUCERA INGR. 2 Normale Sacco Iole Marianna San Severo ( Fg ) 31-05-1972

42 SC. ELEM. – IV^ CIRCOLO – VIA LUCERA INGR. 2 Normale Vocale Giuseppe San Severo ( Fg ) 21-01-1949

43 SCUOLA MEDIA STATALE – PADRE PIO – V. SAN ROCCO Normale Maranzano Giovanna Roubaix ( Francia ) 23-07-1963

43 SCUOLA MEDIA STATALE – PADRE PIO – V. SAN ROCCO Normale Marchitto Michele San Severo ( Fg ) 02-11-1963

43 SCUOLA MEDIA STATALE – PADRE PIO – V. SAN ROCCO Normale Priore Francesca San Giovanni Rotondo ( Fg ) 27-07-1994

43 SCUOLA MEDIA STATALE – PADRE PIO – V. SAN ROCCO Normale Rotondo Felice San Severo ( Fg ) 22-10-1959

44 SCUOLA MEDIA STATALE – PADRE PIO – V. SAN ROCCO Normale Acquaviva Ciro Anselmo San Severo ( Fg ) 31-01-1969

44 SCUOLA MEDIA STATALE – PADRE PIO – V. SAN ROCCO Normale Cinefra Micaela Antonia San Severo ( Fg ) 17-06-1999

44 SCUOLA MEDIA STATALE – PADRE PIO – V. SAN ROCCO Normale Pistillo Serena San Severo ( Fg ) 15-10-1991

44 SCUOLA MEDIA STATALE – PADRE PIO – V. SAN ROCCO Normale Verrone Matteo Fabio San Severo ( Fg ) 24-12-1983

45 SCUOLA MEDIA STATALE – PADRE PIO – V. SAN ROCCO Normale Aquilano Antonio Alessio San Severo ( Fg ) 03-02-1996

45 SCUOLA MEDIA STATALE – PADRE PIO – V. SAN ROCCO Normale Caposiena Maria Soccorsa San Severo ( Fg ) 20-04-1995

45 SCUOLA MEDIA STATALE – PADRE PIO – V. SAN ROCCO Normale De Magistris Lucia San Severo ( Fg ) 30-10-1961

45 SCUOLA MEDIA STATALE – PADRE PIO – V. SAN ROCCO Normale Matarante Renato, Maria Francesco San Severo ( Fg ) 12-09-1990

46 SCUOLA MEDIA STATALE – PADRE PIO – V. SAN ROCCO Normale Cotrone Delio Federico Torremaggiore ( Fg ) 08-09-1999

46 SCUOLA MEDIA STATALE – PADRE PIO – V. SAN ROCCO Normale Grippa Agnese San Severo ( Fg ) 09-09-1973

46 SCUOLA MEDIA STATALE – PADRE PIO – V. SAN ROCCO Normale Mazzeo Caterina San Severo ( Fg ) 15-04-1991

46 SCUOLA MEDIA STATALE – PADRE PIO – V. SAN ROCCO Normale Ricco Ciro San Severo ( Fg ) 30-04-1978

47 SC. ELEM. – IV^ CIRCOLO – VIA LUCERA INGR. 2 Normale D’Angelo Maria Lucia San Severo ( Fg ) 08-09-1955

47 SC. ELEM. – IV^ CIRCOLO – VIA LUCERA INGR. 2 Normale Del Vecchio Assunta San Giovanni Rotondo ( Fg ) 06-02-1993

47 SC. ELEM. – IV^ CIRCOLO – VIA LUCERA INGR. 2 Normale Tamburro Sergio San Severo ( Fg ) 04-07-1972

47 SC. ELEM. – IV^ CIRCOLO – VIA LUCERA INGR. 2 Normale Vincitorio Michele Nazario Damiano San Severo ( Fg ) 29-07-1964

48 SC. ELEM. – SAN FRANCESCO D’ASSISI – VIA CALABRIA Normale Cosenzo Federica Torremaggiore ( Fg ) 26-02-1996

48 SC. ELEM. – SAN FRANCESCO D’ASSISI – VIA CALABRIA Normale D’Aries Ersilia, Carmen San Severo ( Fg ) 17-01-1970

48 SC. ELEM. – SAN FRANCESCO D’ASSISI – VIA CALABRIA Normale Grimaldi Fabio San Severo ( Fg ) 24-03-1974

48 SC. ELEM. – SAN FRANCESCO D’ASSISI – VIA CALABRIA Normale Zitoli Alessandro San Severo ( Fg ) 12-09-1974

49 SC. ELEM. – SAN FRANCESCO D’ASSISI – VIA CALABRIA Normale Blescia Luigi San Severo ( Fg ) 02-11-1969

49 SC. ELEM. – SAN FRANCESCO D’ASSISI – VIA CALABRIA Normale Ferlino Federica San Severo ( Fg ) 06-05-1990

49 SC. ELEM. – SAN FRANCESCO D’ASSISI – VIA CALABRIA Normale Mastrone Angela San Severo ( Fg ) 25-01-1972

49 SC. ELEM. – SAN FRANCESCO D’ASSISI – VIA CALABRIA Normale Sciarra Giovanni Torremaggiore ( Fg ) 24-06-1996

50 SC. ELEM. – SAN FRANCESCO D’ASSISI – VIA CALABRIA Speciale Bilancia Leonardo San Severo ( Fg ) 03-10-1995

50 SC. ELEM. – SAN FRANCESCO D’ASSISI – VIA CALABRIA Speciale Giannini Mattia San Severo ( Fg ) 23-07-1990

50 SC. ELEM. – SAN FRANCESCO D’ASSISI – VIA CALABRIA Normale Iantoschi Andrea Roma ( Rm ) 30-05-1974

50 SC. ELEM. – SAN FRANCESCO D’ASSISI – VIA CALABRIA Normale Maddalena Graziella Foggia ( Fg ) 28-06-1971

50 SC. ELEM. – SAN FRANCESCO D’ASSISI – VIA CALABRIA Normale Ritucci Antonio San Severo ( Fg ) 30-04-1988

50 SC. ELEM. – SAN FRANCESCO D’ASSISI – VIA CALABRIA Normale Zaccaria Candida Lucia San Severo ( Fg ) 18-09-1953

51 SC. EL. – DON F. CANELLI – VIA T.DE PALMA INGR.2 Normale Fedota Silvana San Severo ( Fg ) 06-07-1964

51 SC. EL. – DON F. CANELLI – VIA T.DE PALMA INGR.2 Normale Gentile Maria Vincenza San Severo ( Fg ) 03-06-1980

51 SC. EL. – DON F. CANELLI – VIA T.DE PALMA INGR.2 Normale Preziosi Francesca San Severo ( Fg ) 26-04-1979

51 SC. EL. – DON F. CANELLI – VIA T.DE PALMA INGR.2 Normale Villani Maria Leonarda San Severo ( Fg ) 15-12-1968

52 SC. EL. – DON F. CANELLI – VIA T.DE PALMA INGR.2 Normale Biccari Michele Termoli ( Cb ) 15-11-1991

52 SC. EL. – DON F. CANELLI – VIA T.DE PALMA INGR.2 Normale Damasco Genny San Giovanni Rotondo ( Fg ) 01-05-1996

52 SC. EL. – DON F. CANELLI – VIA T.DE PALMA INGR.2 Normale Manzi Michele San Severo ( Fg ) 01-04-1989

52 SC. EL. – DON F. CANELLI – VIA T.DE PALMA INGR.2 Normale Zito Andrea Foggia ( Fg ) 08-02-1982

53 SC. EL. – DON F. CANELLI – VIA T.DE PALMA INGR.1 Normale Giardinelli Stella San Severo ( Fg ) 18-08-1986

53 SC. EL. – DON F. CANELLI – VIA T.DE PALMA INGR.1 Normale Patano Mario Leonardo San Severo ( Fg ) 19-01-1975

53 SC. EL. – DON F. CANELLI – VIA T.DE PALMA INGR.1 Normale Soccio Nicola San Marco In Lamis ( Fg ) 02-11-1953

53 SC. EL. – DON F. CANELLI – VIA T.DE PALMA INGR.1 Normale Spina Michele San Severo ( Fg ) 13-02-1965

54 SC. EL. – DON F. CANELLI – VIA T.DE PALMA INGR.2 Normale Di Canito Maria San Severo ( Fg ) 28-06-1980

54 SC. EL. – DON F. CANELLI – VIA T.DE PALMA INGR.2 Normale Iacoviello Raffaella San Severo ( Fg ) 07-04-1980

54 SC. EL. – DON F. CANELLI – VIA T.DE PALMA INGR.2 Normale Pazienza Samuele Foggia ( Fg ) 03-01-2000

54 SC. EL. – DON F. CANELLI – VIA T.DE PALMA INGR.2 Normale Trotta Antonella San Giovanni Rotondo ( Fg ) 03-12-1992

55 SC. EL. – DON F. CANELLI – VIA T.DE PALMA INGR.1 Normale Ciampa Carmine San Severo ( Fg ) 22-03-1967

55 SC. EL. – DON F. CANELLI – VIA T.DE PALMA INGR.1 Normale Comes Desire’ Termoli ( Cb ) 30-08-1991

55 SC. EL. – DON F. CANELLI – VIA T.DE PALMA INGR.1 Normale Pellino Angelo San Severo ( Fg ) 10-02-1944

55 SC. EL. – DON F. CANELLI – VIA T.DE PALMA INGR.1 Normale Russo Cira San Severo ( Fg ) 22-01-1987

56 “SC. MEDIA STAT. – F. PETRARCA VIA

TOGLIATTI” Normale Bonsanto Aldo Federico Torremaggiore ( Fg ) 26-03-1995

56 “SC. MEDIA STAT. – F. PETRARCA VIA

TOGLIATTI” Normale Cacucci Sara San Giovanni Rotondo ( Fg ) 11-11-1989

56 “SC. MEDIA STAT. – F. PETRARCA VIA

TOGLIATTI” Normale Caiafa Francesca San Giovanni Rotondo ( Fg ) 11-04-1996

56 “SC. MEDIA STAT. – F. PETRARCA VIA

TOGLIATTI” Normale Fabiano Costantino San Severo ( Fg ) 23-02-1983

RISERVE SCRUTATORI

Progr. Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita

1 Sparavilla Michele San Severo ( Fg ) 08-10-1969

2 Di Marco Carlo Amedeo San Giovanni Rotondo ( Fg ) 09-08-1975

3 Pazienza Armando San Giovanni Rotondo ( Fg ) 12-11-1998

4 Aquilano Damaride Concetta San Severo ( Fg ) 03-10-1968

5 Spadaccino Girolamo San Severo ( Fg ) 01-05-1979

6 Caposiena Mario San Severo ( Fg ) 09-05-1988

7 Cafora Andrea San Severo ( Fg ) 14-05-2001

8 D’Errico Daniela Foggia ( Fg ) 29-11-1983

9 Bonaventura Carmela San Severo ( Fg ) 30-03-1975

10 Mancini Maria Assunta San Severo ( Fg ) 14-08-1970

11 Palermo Michele Pio San Giovanni Rotondo ( Fg ) 25-11-1987

12 Moffa Simone Michele Pio San Giovanni Rotondo ( Fg ) 24-05-1975

13 Sales Nicoletta San Severo ( Fg ) 05-10-1976

14 Irmici Gianluca San Severo ( Fg ) 18-01-1972

15 Calvano Giovanni Antonio Salvatore San Severo ( Fg ) 13-11-1950

16 Valentino Tiziana San Severo ( Fg ) 09-07-1970

17 Campanozzi Ettore San Severo ( Fg ) 13-02-1974

18 Florio Antonietta San Severo ( Fg ) 25-03-1960

19 Marzano Rachela Boblingen ( Germania ) 22-08-1975

20 Marolla Matteo San Severo ( Fg ) 30-09-1975

21 Scocco Salvatore San Severo ( Fg ) 10-08-1976

22 Del Gobbo Leonardo Carmine San Severo ( Fg ) 18-07-1960

23 Isabella Antonio San Severo ( Fg ) 08-04-1972

24 Peluso Cassese Pierluigi Napoli ( Na ) 06-05-1972

25 Nardino Agostino San Severo ( Fg ) 22-10-1976

26 Stella Mariella San Severo ( Fg ) 24-08-1970

27 Antonacci Carmela San Severo ( Fg ) 05-07-1976

28 De Stefano Vincenzo Antonio Leo San Severo ( Fg ) 28-08-1953

29 Valente Giuseppe San Severo ( Fg ) 24-11-1972

30 Ariano Maria Pia Amelia Lucera ( Fg ) 21-07-1983

31 D’Antuoni Ermelinda Maria San Severo ( Fg ) 14-12-1995

32 Marinelli Antonio San Severo ( Fg ) 03-02-1989

33 Giuliani Gerardo Trieste ( Ts ) 29-04-1968

34 Pennacchio Antonio San Severo ( Fg ) 02-11-1970

35 La Pietra Elvira Anna San Severo ( Fg ) 11-10-1973

36 Bevilacqua Matteo San Severo ( Fg ) 20-11-1965

37 Marinozzi Lucia Soccorsa San Severo ( Fg ) 01-08-1962

38 Primavera Andrea Pio Nazario San Giovanni Rotondo ( Fg ) 14-02-1998

39 Iafisco Salvatore San Severo ( Fg ) 08-06-1974

40 Petrosino Ciro San Severo ( Fg ) 12-03-1987

41 Beatrice Stella San Severo ( Fg ) 09-06-1973

42 Luciani Emanuela San Severo ( Fg ) 07-12-1987

43 Bisceglia Vittorio San Severo ( Fg ) 09-01-1964

44 Perrone Severo, Andrea San Severo ( Fg ) 16-09-1995

45 Fatone Anna San Severo ( Fg ) 23-04-1942

46 Altobella Michele San Severo ( Fg ) 07-10-1963

47 Campobasso Iolanda San Severo ( Fg ) 15-01-1977

48 Conga Paola Anna San Severo ( Fg ) 29-06-1988

49 Dionisio Nunzia Maria Vittoria Ischitella ( Fg ) 12-10-1953

50 Gentile Giovanni San Vito Al Tagliamento ( Pn 11-01-2000

51 Suter Michele Benevento ( Bn ) 14-07-1945

52 Lombardi Salvatore Pio San Giovanni Rotondo ( Fg ) 23-04-1960

53 Parandelli Rosina Roma ( Rm ) 02-08-1949

54 Caposiena Alessio San Severo ( Fg ) 28-03-1988

55 Magnolia Luciano San Severo ( Fg ) 25-04-1972

56 De Vivo Rosa San Severo ( Fg ) 01-07-1988

57 Adesso Ciro San Severo ( Fg ) 26-08-1967

58 Del Grosso Francesco San Severo ( Fg ) 09-08-1983

59 Bizzarro Antonio San Severo ( Fg ) 28-03-1961

60 Maggio Giuseppe San Severo ( Fg ) 31-01-1964

61 Del Gobbo Amedeo, Alessandro San Severo ( Fg ) 24-04-1986

62 Marolla Daniela Giuseppina Rita San Severo ( Fg ) 25-08-1971

63 Calvano Michele San Severo ( Fg ) 03-03-1969

64 Marchesano Annamaria San Severo ( Fg ) 13-12-1984

65 Giuliano Giuseppe San Severo ( Fg ) 11-01-1978

66 Raccuia Simona San Severo ( Fg ) 13-03-1980

67 Totaro Francesca Pia San Giovanni Rotondo ( Fg ) 26-08-1990

68 Irmici Chiara Marianna Foggia ( Fg ) 29-10-1998

69 Piccino Loreta Maria San Severo ( Fg ) 21-10-1979

70 Crilli Nunzia Roma ( Rm ) 09-12-1983

71 Ciavarella Antonietta, Soccorsa San Severo ( Fg ) 01-04-1971

72 Grassano Alessandra Pia San Severo ( Fg ) 08-04-1992

73 Martino Gianluca, Sebastiano San Severo ( Fg ) 20-01-1975

74 Alaia Michele, Pio San Severo ( Fg ) 09-09-1993

75 Totaro Tiziana San Severo ( Fg ) 10-01-1975

76 Irmici Giovanna San Severo ( Fg ) 02-10-1997

77 Nicolella Livia San Severo ( Fg ) 15-04-1957

78 Livia Gianluca San Severo ( Fg ) 19-02-1990

79 Digennaro Marcello San Severo ( Fg ) 09-09-1959

80 Conte Cosimo Francavilla Fontana ( Br ) 12-05-1957

81 Vigliotti Giovanni San Severo ( Fg ) 21-11-1981

82 Leone Anna San Severo ( Fg ) 16-11-1966

83 Petruccelli Giuliana Milano ( Mi ) 13-04-1973

84 Iafisco Daniela, Nunzia San Severo ( Fg ) 25-03-1977

85 Vicciantuoni Silvio San Severo ( Fg ) 03-05-1977

86 Apparente Leonardo Salvatore San Severo ( Fg ) 15-07-1974

87 Elia Luciano San Severo ( Fg ) 25-10-1980

88 Bagorda Giulia Fernanda San Severo ( Fg ) 15-11-1960

89 Pirro Ivano San Severo ( Fg ) 11-07-1988

90 Antonino Raffaela San Severo ( Fg ) 26-04-1949

91 Irmici Giuseppina San Severo ( Fg ) 23-06-1992

92 Tenace Vincenzo San Severo ( Fg ) 22-06-1973

93 Fortarezza Francesco San Severo ( Fg ) 11-06-1989

94 Zannelli Ciro San Severo ( Fg ) 26-07-1957

95 Scianname’ Adamo San Severo ( Fg ) 11-08-1974

96 Rinaldi Antonio San Severo ( Fg ) 30-09-1935

97 Valerio Francesco Pio San Giovanni Rotondo ( Fg ) 03-03-1999

98 De Letteriis Anna Maria San Severo ( Fg ) 19-01-1974

99 Cicerale Rosa, Rita San Severo ( Fg ) 16-06-1994

100 Pistillo Amedeo San Severo ( Fg ) 15-01-1946

101 Columpsi Maria Mattea Rodi Garganico ( Fg ) 10-12-1964

102 Bufalo Angela Maria Milano ( Mi ) 02-12-1965

103 Carfagna Giacomo Pio San Severo ( Fg ) 19-10-1997

104 Marotta Vincenzo San Severo ( Fg ) 26-06-1973

105 Curtotti Katia Francesca San Severo ( Fg ) 07-04-1986

106 Pisani Michele Torremaggiore ( Fg ) 23-05-1996

107 Prencipe Luca Domenico San Severo ( Fg ) 15-04-1992

108 Tenace Michele San Severo ( Fg ) 04-06-1999

109 Sacco Michele San Severo ( Fg ) 10-04-1999

110 Della Malva Rossella Federica Foggia ( Fg ) 18-07-1979

111 Pellegrino Antonia Maria Gabriella Foggia ( Fg ) 20-07-1961

112 Settanni Maria Soccorsa San Severo ( Fg ) 23-05-1966

113 Miolli Gabriele Pio San Giovanni Rotondo ( Fg ) 06-07-1992

114 Giacobbe Antonio San Marco In Lamis ( Fg ) 10-05-1946

115 Argenio Salvatore Antonio Torino ( To ) 10-01-1992

116 La Pietra Antonietta San Severo ( Fg ) 03-01-1968

117 Villani Antonietta San Severo ( Fg ) 17-12-1959

118 Pennacchia Michele San Severo ( Fg ) 12-04-1996

119 Papagno Lucia San Severo ( Fg ) 29-08-1969

120 Proto Maria San Severo ( Fg ) 07-01-1979

121 Montanaro Liliana San Severo ( Fg ) 20-07-1996

122 Damasco Alessandro San Severo ( Fg ) 16-03-2000

123 Mastrangelo Annamaria San Giovanni Rotondo ( Fg ) 27-07-1969

124 Scimenes Antonella San Severo ( Fg ) 16-10-1995

125 Ciavarella Michele Ubaldo San Severo ( Fg ) 16-05-1969

126 Ciccone Maria Carolina San Severo ( Fg ) 25-04-1981

127 Tancredi Maria San Severo ( Fg ) 18-12-1970

128 Buoncristiano Vittoria San Giovanni Rotondo ( Fg ) 21-12-1997

129 Quatela Alessandra San Severo ( Fg ) 06-05-1998

130 D’Amico Massimo Pompeo San Severo ( Fg ) 19-06-1967

131 Di Cianno Anna Maria San Severo ( Fg ) 27-07-1986

132 Muraglia Rita Foggia ( Fg ) 14-04-1966

133 Gravina Giusi San Severo ( Fg ) 07-03-2000

134 La Donna Veronica San Severo ( Fg ) 10-07-1985

135 Fabiano Roberto San Severo ( Fg ) 06-09-1971

136 Boncristiano Luigia San Severo ( Fg ) 24-07-1996

137 Florio Ciro Michele San Severo ( Fg ) 31-01-1978

138 Stella Ottavia San Severo ( Fg ) 17-04-1970

139 Pazienza Vittorio, Antonio San Giovanni Rotondo ( Fg ) 09-08-1974

140 Mastrone Antonio Maria San Severo ( Fg ) 27-10-1987

141 Tardio Teresa Maria Pia San Giovanni Rotondo ( Fg ) 12-01-1983

142 Del Vicario Valentina San Severo ( Fg ) 03-08-1996

143 Zaccaro Giovanni San Severo ( Fg ) 13-07-1973

144 Arnotti Laura Anna San Severo ( Fg ) 01-06-1994

145 De Filippis Rossella San Giovanni Rotondo ( Fg ) 24-09-1995

146 Gentile Francesco San Giovanni Rotondo ( Fg ) 25-06-1988

147 Primavera Angela San Severo ( Fg ) 06-07-1994

148 Cinquepalmi Simona San Giovanni Rotondo ( Fg ) 06-08-1995

149 Palumbo Fiorella San Severo ( Fg ) 09-11-1996

150 Garofalo Daniela Roma ( Rm ) 13-01-1979

151 Colapietro Rita San Severo ( Fg ) 13-08-1958

152 Fontanello Anna Ida San Severo ( Fg ) 09-11-1965

153 Argentino Lucia San Marco In Lamis ( Fg ) 24-12-1964

154 Scarlato Dante San Severo ( Fg ) 20-03-1998

155 Infante Umberto San Severo ( Fg ) 30-07-1993

156 Vigilante Michele San Severo ( Fg ) 29-10-1986

157 Nesta Maria Raffaela San Severo ( Fg ) 16-01-1999

158 Micucci Concetta San Severo ( Fg ) 10-05-1975

159 Ulano Antonio, Alessandro San Severo ( Fg ) 27-02-1986

160 Savino Antonio Manfredonia ( Fg ) 30-03-1976

161 Calvitto Maria Pia San Giovanni Rotondo ( Fg ) 07-09-1988

162 Calcagnile Massimo Copertino ( Le ) 11-01-1972

163 Giuliani Lucia San Severo ( Fg ) 04-12-1978

164 Dimauro Monica San Severo ( Fg ) 29-01-1983

165 Mancini Maria Incoronata San Severo ( Fg ) 03-12-1962

166 Tardio Alfredo San Severo ( Fg ) 25-03-1986

167 De Carolis Alessia San Severo ( Fg ) 30-07-1992

168 D’Onofrio Paola Valentina San Severo ( Fg ) 17-06-1975

169 Stega Lucia San Severo ( Fg ) 27-08-1989

170 Morga Angelo San Severo ( Fg ) 26-04-1997

171 Nargiso Claudia Rita San Marco In Lamis ( Fg ) 30-09-1996

172 Sabatino Vincenzo San Severo ( Fg ) 07-09-1996

173 Carafa Paola San Severo ( Fg ) 15-04-1978

174 Vasciarelli Nicola San Severo ( Fg ) 19-04-1975

175 Spadone Maria Assunta San Severo ( Fg ) 08-10-1960

176 Sette Bruna Foggia ( Fg ) 22-09-1998

177 Mariuzzo Rosaria San Severo ( Fg ) 26-03-1991

178 Prattichizzo Giuseppe Foggia ( Fg ) 30-01-1958

179 Raduazzo Antonio San Severo ( Fg ) 26-09-1980

180 Angeloro Michele San Severo ( Fg ) 24-11-1980

181 Perta Antonio San Severo ( Fg ) 24-03-1975

182 Fontanello Floriana San Severo ( Fg ) 28-09-1999

183 Scimenes Giovanni Aurelio San Severo ( Fg ) 28-03-1955

184 Balascio Giuseppina Angela San Severo ( Fg ) 04-11-1965

185 Cardillo Francesca San Severo ( Fg ) 26-10-1989

186 Miglio Luciano, Fernando Lucera ( Fg ) 08-11-1967

187 Pontonio Maria San Severo ( Fg ) 08-12-1981

188 Bonsanto Elena San Severo ( Fg ) 25-10-1992

189 Palis Giuseppina Concetta San Severo ( Fg ) 07-12-1968

190 Gengari Rita Foggia ( Fg ) 26-06-1993

191 Cristalli Gianfranco San Severo ( Fg ) 08-02-1993

192 Basso Simona San Giovanni Rotondo ( Fg ) 21-11-1994

193 Grippa Felicia Assunta San Severo ( Fg ) 22-11-1962

194 Monno Giuseppe Pio San Giovanni Rotondo ( Fg ) 05-03-1981

195 Scoca Maria San Severo ( Fg ) 18-08-1966

196 Mazzetti Pierluigi San Severo ( Fg ) 27-04-1994

197 Castelluccia Matteo San Severo ( Fg ) 08-06-1995

198 Scanzano Antonella San Severo ( Fg ) 07-03-1977

199 De Cristofaro Felice San Severo ( Fg ) 11-07-1975

200 Cicchetti Giuseppe San Severo ( Fg ) 17-06-1973

201 Ciavarella Serena Pia Torremaggiore ( Fg ) 07-01-1994

202 Tela Roberto San Severo ( Fg ) 04-03-1955

203 Panella Alessandra San Giovanni Rotondo ( Fg ) 19-01-1995

204 Vocale Antonio San Severo ( Fg ) 16-05-1998

205 Lasorella Chiara Maria San Severo ( Fg ) 08-11-1964

206 Del Sordo Annemarie Rotterdam ( Paesi Bassi ) 04-11-1966

207 D’Aveta Caterina Carmen Campobasso ( Cb ) 16-07-1974

208 Lavigna Maria San Severo ( Fg ) 15-04-1966

209 Iorio Angelica Ornella San Severo ( Fg ) 25-06-1972

210 Pistillo Michele Pio Alfonso San Severo ( Fg ) 01-08-1998

211 Famiglietti Maria Cristina San Giovanni Rotondo ( Fg ) 20-05-1976

212 Bubba Alessia Pia San Severo ( Fg ) 31-01-1993

213 Cassano Paola Foggia ( Fg ) 08-04-1997

214 Gallo Severo San Giovanni Rotondo ( Fg ) 02-10-1986

215 Verroia Lucia San Severo ( Fg ) 26-06-1948

216 Cinicola Alberto San Severo ( Fg ) 27-05-1974

217 Ripoli Roberta San Severo ( Fg ) 15-08-1995

218 Battista Michele Lucera ( Fg ) 17-05-1978

219 Malatesta Natalia Giuliana Bari ( Ba ) 05-01-1984

220 Di Corso Patrizia San Severo ( Fg ) 18-01-1973

221 Romano Mariateresa San Giovanni Rotondo ( Fg ) 12-09-1993

222 Caruso-boccia Maria San Severo ( Fg ) 18-09-1979

223 Cannelonga Carmine San Severo ( Fg ) 23-12-1963

224 Naturale Vittoria, Maria,grazia San Severo ( Fg ) 02-07-1982

225 Minutiello Isadora Torino ( To ) 27-07-1977

226 Santoro Laura, Lilia San Severo ( Fg ) 09-04-1975

227 La Penna Maria Pia Torremaggiore ( Fg ) 09-06-1998

228 Spagnoli Maria San Severo ( Fg ) 02-01-1965

SAN SEVERO, 31 agosto 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo