SAN SEVERO – OSPEDALE T. MASSELLI MASCIA: MALFUNZIONAMENTO DEI CLIMATIZZATORI, DA IERI CHIUSE LE SALE OPERATORIE!

Nulla di ufficiale da parte della ASL Foggia alla stampa, ma dall’ospedale Teresa Masselli Mascia trapela una notizia che ha dell’incredibile!

Da ieri tutte le sale operatorie del nostro ospedale sono chiuse per malfunzionamento dell’impianto di climatizzazione ed i pazienti vengono dirottati in altri ospedali o non accettati.

E sembra che il problema non si risolverà in poche ore. Anzi. C’è chi è disposto a giurarci che il guaio non sarà risolto a breve. Le chiusura delle sale operatorie crea un notevole disservizio non solo al personale dipendente, ma a tutti i pazienti.

La notizia viene confermata dal personale del Teresa Masselli Mascia, ma è ovvio che sicuramente nelle prossime ore arriverà una nota ufficiale della ASl che chiarirà la questione. Speriamo bene ed incrociamo le doita!