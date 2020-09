FOGGIA – Apre “Trawellit”, la nuova frontiera della promozione turistica della Puglia. Inaugurazione della nuova start-up Giovedì 3 settembre

Apre a Foggia “Trawellit”, la nuova frontiera della promozione turistica della Puglia

Visite guidate, gadget turistici ma soprattutto app e servizi digitali per la promozione culturale.

Si tratta di Trawellit srl, l’idea di tre giovani professionisti foggiani, vincitrice del Bando PIN – Pugliesi Innovativi.

La start up innovativa, nata a marzo 2020, premiata e finanziata dalla Regione Puglia, verrà presentata, dalle ore 17, presso la nuova sede di.L’idea è quella di far conoscere le bellezze della Puglia attraverso la voce die innovare il settore culturale con l’aiuto dicon tutti i servizi necessari al turista., accompagna il turista: dalle audioguide in tre lingue (inglese, francese e italiano) alle schede descrittive delle opere contenute nei beni culturali, dal contatto con le guide abilitate sino alle aziende locali, e, perché no, stimolando lacon una sezione dedicata al disegno.

Trawellit promuove il territorio raccontandolo quotidianamente sui social (Facebook, Instagram, TikTok e LinkedIn), sul suo blog e con eventi particolari. Durante il lockdown, con la campagna creata il 07 marzo #viralguidedtour, sono state coinvolte guide turistiche di tutta l’Italia che hanno raccontato il proprio territorio con video, post, storie e pubblicata anche dal sito del Ministero dei Beni Culturali, a mostrare l’azione concreta di valorizzazione della cultura attraverso la comunicazione digitale.

Innovazione e promozione sono dunque il mantra di Trawellit, progetto in cui i, credono molto. Uno storico dell’arte e guida turistica, un’esperta di marketing e mercati dell’arte e una laureanda in giurisprudenza, pronti a mettersi in gioco, rispondendo alle esigenze dei turisti con le armi necessarie oggi: professionalità e tecnologia.

Durante l’evento di presentazione verrà illustrato il progetto e le attività svolte fino ad ora grazie alla collaborazione di enti e associazioni locali.

La start up, che già opera localmente avvalendosi di un team già selezionato di guide, è aperta alla creazione di reti di collaborazione sia a chi ha voglia di promuovere il territorio sia alle guide turistiche abilitate che possono candidarsi tramite il portale Trawellit.

All’evento di presentazione saranno presenti i rappresentanti di enti, fondazioni e associazioni locali e l’, contenzioso amministrativo, finanze, demanio e patrimonio, provveditorato ed economato, sport per tutti, politiche giovanili e cittadinanza sociale. La sede di Trawellit, su appuntamento, è pronta quindi ad accogliere chiunque voglia sentirsi parte di questa nuova sfida.