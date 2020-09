FOGGIA – PRESENTAZIONE DEL NUOVO POLO UNIVERSITARIO “ORIENTA CAMPUS”

È in programma venerdì, alle ore 18.30, nella sede del Centro di Formazione Professionale di Via Capitanata 3, a Foggia, l’inaugurazione del nuovo polo universitario “Orienta Campus”.

Grazie a “Formazione & Innovazione Group”, Foggia diventa così Polo Universitario E-Campus e Unitelma Sapienza, offrendo la possibilità a tutti coloro i quali decidono di perfezionare i propri studi, di scegliere tra i vari corsi proposti dalle nostre Università, con il vantaggio di poter seguire le lezioni tramite piattaforma online e di poter decidere liberamente quando prenotarsi per l’esame.

Non solo: infatti, oltre alla formazione universitaria, il centro permette di recuperare gli anni persi, grazie ad un programma mirato proposto da validi docenti che guidano gli iscritti fino al conseguimento del diploma.

Il Centro offre, inoltre, la possibilità di conseguire Certificazioni di lingua straniera e certificazioni Informatiche, utili per inserimento in bandi di concorso e aggiornamento graduatorie. Le certificazioni sono rilasciate direttamente dall’Istituto preposto e sono valide in tutto il territorio Nazionale.

Nell’offerta formativa sono compresi anche corsi di preparazione ai bandi per Concorsi nelle Forze Armate e nella Pubblica Amministrazione ed un’ampia gamma di corsi professionali utili all’inserimento diretto nel mondo del lavoro, come ad esempio corsi per Operatore Socio Sanitario, figura sempre più indispensabile nel settore della Sanità, come ha reso evidente l’emergenza della pandemia da Covid-19 in corso.