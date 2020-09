SAN MARCO IN LAMIS – PASCAL BARBATO PROTAGONISTA AL “WEEK END TUTTO LIEVITATO” IN SILA. IL 4 E 5 SETTEMBRE IN CATTEDRA IN CALABRIA IL MAESTRO PANIFICATORE

Il maestro panificatore Pascal Barbato (Fulgaro Panificatori di San Marco in Lamis) protagonista allo show cooking dedicato al mondo dei lievitati in chiave gourmet abbinati ai prodotti tipici che si svolgerà nei prossimi giorni in Calabria. Il nostro Pascal,punto di riferimento del nostro progetto editoriale, membro degli Ambasciatori del Gusto, sarà l’ospite d’eccellenza dell’evento.

Una trasferta importante per il #madeinPuglia, con i nostri prodotti che ancora una volta andranno in vetrina grazie a testimonial di rango come il panificatore di San Marco in Lamis. Percorso che la nostra rivista eno-elaio-gastronomica LIKE (edita da CDP Service) ha subito sposato trattandosi di una iniziativa che ben si coniuga con i percorsi che il progetto ha già avviato.

Venerdì 4 settembre, alle ore 16, presso il lungolago di Lorica, in provincia di Cosenza, si parte con uno show cooking dedicato alle “Declinazioni del Pane”: tanti spunti per creare abbinamenti fantastici con i salumi tipici della Calabria come il suino nero d’Aspromonte. E per l’occasione il maestro Pascal sarà già in cattedra.

Sabato 5, invece, si prosegue a Camigliatello, sempre nel Cosentino, con “Lievotto”, una cena composta da otto portate realizzate dal maestro panificatore Pascal Barbato e dallo chef del Ristorante Donna Maria Piero Cantore. Si partirà con delle carte al farro e curcuma abbinate alla ricotta della Sila e ai funghi porcini. Un altro abbinamento curioso proposto dai due chef sarà il panettone salato calabresizzato accompagnato da una fonduta di Caciocavallo Silano. Nel menù si potrà gustare anche il VinBurger, un panino morbido al burro e vino SoleNero abbinato a del pullet di vitello podolico. La manifestazione è organizzata in collaborazione con l’Associazione Professionale Cuochi Italiani delegazione Calabria.