SAN SEVERO – LA BIBLIOTECA COMUNALE “A. MINUZIANO” OTTIENE UN CONTRIBUTO DI 10MILA EURO PER L’ACQUISTO DI LIBRI E MATERIALE LIBRARIO

LA BIBLIOTECA COMUNALE “A. MINUZIANO” OTTIENE UN CONTRIBUTO DI 10MILA EURO PER L’ACQUISTO DI LIBRI E MATERIALE LIBRARIO

L’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura comunica che la Biblioteca Comunale “A. Minuziano” rientra tra i beneficiari di un contributo di 10.000,00 Euro per l’acquisto di libri e materiale librario al fine di soddisfare le molteplici richieste di studenti e cittadini che la frequentano.

Nelle scorse settimane il Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il personale della Biblioteca Comunale “A. Minuziano” aveva presentato domanda al Mibact (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) sulla piattaforma della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore aderendo all’iniziativa del Mibact nata a seguito della Pandemia Covid 19. Il Ministero, infatti, dopo aver ascoltato la voce degli operatori tramite audizioni, incontri e tavoli di crisi e sindacali, è intervenuto con la creazione di fondi di emergenza, con l’estensione e con il rafforzamento degli ammortizzatori sociali e con ulteriori strumenti di sostegno dedicati, che si aggiungono alle misure di carattere generale messe in campo dal Governo e, quindi, con D.M. n. 267 del 04.06.2020 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria” ha destinato 30 milioni di euro a sostegno delle librerie e dell’intera filiera dell’editoria. Il provvedimento prevedeva l’assegnazione di contributi per l’acquisto di libri da parte delle biblioteche e degli istituti culturali dello Stato, delle Regioni e degli enti locali al fine di arricchire i propri cataloghi e le librerie presenti sul proprio territorio. Con D.D.G. n. 561 del 20.08.2020 la domanda del Comune di San Severo è stata accolta e la Biblioteca Minuziano è, pertanto, rientrata tra i beneficiari di tali contributi che saranno a breve erogati. Gli acquisti della Biblioteca Minuziano dovranno essere effettuati presso tre diverse librerie con codice Ateco 47.61 presenti sul territorio, così come prevede il D.D.G.

SAN SEVERO, 2 settembre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo