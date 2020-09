APRICENA – FESTA PATRONALE: DA VENERDÌ AL VIA I FESTEGGIAMENTI. LUNEDÌ GIORNATA DI CHIUSURA DELLE ATTIVITA LAVORATIVE

FESTA PATRONALE: DA VENERDÌ AL VIA I FESTEGGIAMENTI. LUNEDÌ GIORNATA DI CHIUSURA DELLE ATTIVITA LAVORATIVE

APRICENA. – Anche se in maniera ridotta e più sobria, anche quest’anno la città di Apricena si accinge a vivere i festeggiamenti della Festa Patronale in onore della Madonna MARIA SS INCORONATA.

Ci saranno le messe solenni tutti i giorni, nella giornata di lunedì 7 settembre sarà officiata dal Vescovo Monsignor Giovanni Checchinato.

Lunedì, con apposita ordinanza del Sindaco è prevista la chiusura delle attività lavorative.

In concomitanza, nei giorni di festa, sono previsti dal calendario di APRICENA ESTATE, 4 spettacoli che allieteranno le serate.

In allegato programma completo.

Il tutto si svolgerà secondo le disposizioni di legge anti- covid.