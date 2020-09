SAN SEVERO – VERSO LE ELEZIONI REGIONALI. IL C.C. ANTONIO CARAFA INVITA ALLA PARTECIPAZIONE

Verso le Elezioni Regionali

Il consigliere comunale Antonio Carafa a seguito di pandemia Covid – 19, in, modalità lavoro agile, ha continuato a dedicare il suo impegno agli aspetti politici della nostra città, ma in questi giorni in cui la tensione legata al Coronavirus sembra essersi un po’ allentata, sente la necessità di esprimere a gran voce, ai tanti elettori, la sua opinione circa le prossime elezioni regionali il 20 e 21 settembre 2020, invitandoli a riflettere sulla possibilità di ristabilire un equilibrio politico dando fiducia a validi e qualificati candidati del nostro territorio che, non solo potranno rappresentarci egregiamente ma, soprattutto, contribuiranno a sostenere il settore agricolo migliorando l’offerta produttiva, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti tipici locali, volano della nostra economia. Di qui, l’esortazione a partecipare politicamente con il proprio voto a realizzare le aspettative di ciascuno riconoscendosi in chi davvero conosce i problemi e le esigenze della realtà territoriale.

Consigliere comunale Liberi e Forti: Antonio Carafa