APRICENA – FESTA PATRONALE – SONO INIZIATI I FESTEGGIAMENTI

FESTA PATRONALE APRICENA 2020 – INIZIO FESTEGGIAMENTI

Questa sera la messa celebrata in Chiesa Madre, alla presenza dei simulacri della Madonna dell’Incoronata e dei Santi Martino e Michele, ha dato inizio alla festa patronale 2020. Come ampiamente preannunciato, la festa di quest’anno avrà carattere essenzialmente religioso. Festeggiamenti all’insegna della sobrietà e del rispetto per la difficile situazione socio economica dovuta all’emergenza sanitaria covid-19. Presenti gli amministratori e una nutrita presenza di fedeli, per cui la presenza della nostra patrona in Chiesa rappresenta un motivo di speranza e sollievo.

“Con l’apertura della festa intendiamo lanciare un segnale di rinascita per il popolo Apricenese” dichiara il Vice Sindaco Agata Soccio “di comune accordo con le autorità ecclesiastiche siamo certi di aver interpretato la volontà dei nostri cittadini di recuperare, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza vigenti, alcuni aspetti della nostra normalità, buona festa a tutti”.

Apricena, 04/09/2020