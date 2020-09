CALCIO ECCELLENZA – IL SAN SEVERO SI RINFORZA ANCORA. DAL CORATO ARRIVA IL FORTE DIFENSORE CENTRALE DOMENICO GUIDA

Il San Severo ha acquisito le prestazioni sportive del difensore centrale, proveniente dal Corato, Domenico Guida.

Classe 1998, Guida è un giocatore duttile in grado di ricoprire tutti i ruoli all’interno del pacchetto arretrato.

Cresciuto nelle giovanili del Bari, ha avuto anche importanti esperienze in altri settori giovanili tra i quali Foggia, Bisceglie e Barletta. Fa l’esordio nel calcio che conta con la maglia del Borgosesia in Serie D. L’ultima stagione con i neroverdi del Corato.