FOGGIA – Iavoratori dello spettacolo non sono più soli. Bruno Longo incontra il Presidente Nazionale AssoDeejay Mario R. Di Gioia

Comunicato Stampa

I Iavoratori dello spettacolo non sono più soli.

Bruno Longo incontra il Presidente Nazionale AssoDeejay Mario R.Di Gioia e recupera un disegno di legge rimasto irrealizzato.

Il lockdown non ha fatto altro che evidenziare le difficoltà normative, già preesistenti, dei professionisti di questo settore, spesso abbandonati al loro destino e privi di qualsiasi tutela giuridica.

“Per questo ho deciso di chiedere l’intervento e sostegno dell’On. Marcello Gemmato” dichiara Bruno Longo, “il quale sarà, per suo impegno personale, il primo firmatario del disegno di legge che mira a regolamentare il lavoro nel settore dello spettacolo, attraverso anche l’attivazione del registro ministeriale comprendente tutte le figure iscrivibili. Lo stesso registro è gestito direttamente dal MIBACT, in collaborazione con le maggiori associazioni di settore.

Il problema però è che il disegno di legge è accantonato oramai da due anni, a causa dei vari avvicendamenti di governo.

Il mio impegno e quello dell’On. Gemmato sarà quello di riprendere in mano il quadro normativo affinchè il Parlamento prenda finalmente e seriamente in considerazione i bisogni di questa categoria che non può essere lasciata sola.

“Queste grandi difficoltà” conclude Longo “sono emerse in maniera esponenziale proprio durante il Covid e ho raccolto tantissime testimonianze di artisti che non hanno potuto nemmeno percepire gli aiuti di stato, così come molti operatori e professionisti operanti nell’indotto sono in drammatiche situazioni economiche. Sarà mia cura personale seguire gli sviluppi di questo impegno e darne comunicazione immediata agli organi di stampa.

