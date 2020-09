ROMA – IL SANSEVERESE GIUSEPPE CATALANO NOMINATO COORDINATORE DELLA COMMISSIONE PER REALIZZARE IL PONTE O UN TUNNEL SULLO STRETTO DI MESSINA

Stretto: ponte o tunnel, al via commissione per il progetto

di G.Sa.

In breve

Al via la commissione del Mit che entro due mesi dovrà scegliere fra le varie soluzioni tecniche possibili per il collegamento stabile sullo Stretto

Ha avviato i lavori la commissione istituita al ministero delle Infrastrutture che entro due mesi dovrà scegliere fra le varie soluzioni tecniche possibili per il collegamento stabile sullo Stretto di Messina e definire le specifiche sulla base delle quali sarà dato in affidamento il progetto di fattibilità. Le soluzioni tecniche sul tavolo della commissione (che farà anche audizioni) appartengono a tre famiglie di opere: i ponti, il tunnel subacqueo, il tunnel subalveo recentemente rilanciato dal premier Conte. La commissione è stata istituita ed è coordinata dal responsabile della struttura tecnica di missione del ministero, il noto ed apprezzato professore sanseverese Giuseppe Catalano. Ne fanno parte Mauro Antonelli, Massimo Sessa, Speranzina De Matteo, Pietro Baratono, Ennio Cascetta, Carlo Doglioni, Maurizio Gentile, Massimo Simonini, *Aldo Isi*, Caterina Di Maio, Ferruccio Resta, Armando Carteni, Gabriele Malavasi, Attilio Toscano e Tamara Bazzichelli.