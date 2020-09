CALCIO ECCELLENZA – SAN SEVERO, BUONA LA PRIMA! TRE GOAL AL LUCERA!

Finisce 3-0 per il San Severo l’allenamento congiunto contro un coriaceo Lucera che ha ben figurato oggi al Ricciardelli.

Pallino del gioco quasi sempre in mano ai ragazzi del tecnico Vincenzo Criscuolo che hanno messo in pratica tutto il lavoro studiato nei primi 10 giorni guidati dallo staff giallogranata.

In gol i due attaccanti, Rodolfo De Vivo che sigla due reti, ed il forte Under 2001 Nicodemo.

Bene la difesa con De Luca in porta e Visani, De Fraia e Battimelli (2002) che hanno concesso poco agli avversari; qualche punizione da fuori area, ed hanno sempre giocato palla con i dinamici centrocampisti giallogranata, su tutti l’esperto D’Ambrosio, affiancato dai due promettenti Under 2002 Palermo e Feltre.

Sulle fasce ottima prestazione degli esperti Lamatrice e Guida.

Negli ultimi 15 minuti girandola di sostituzioni per permettere a tutta la rosa di mettersi in evidenza e mettere minuti nelle gambe.

Ringraziamo gli amici di Lucera per la disponibilità e la correttezza in campo.

IL TABELLINO DEL SAN SEVERO (3-5-2): De Luca (1’st Merola, 1’tt Carella), Di Fraia (15’st Anzalone), Visani (10’tt Romagnoli), Battimelli; Lamatrice (10’tt Iacoviello), Feltre (18’tt Bisceglie), D’Ambrosio,Palermo (10’tt Villani A.), Guida (7’tt Cakoni); De Vivo (19’tt Iascone), Nicodemo.

Reti: 15’pt De Vivo; 7’st De Vivo rig.; 5’tt Nicodemo.

