FOGGIA – INAUGURATO IL POLO UNIVERSITARIO E DI FORMAZIONE “ORIENTA CAMPUS”

INAUGURATO A FOGGIA IL POLO UNIVERSITARIO E DI FORMAZIONE “ORIENTA CAMPUS”



Emozionante cerimonia d’inaugurazione, ieri sera, per la sede foggiana del nuovo polo universitario e di formazione “Orienta Campus”.

A presentare al pubblico ufficialmente la nuova, importante struttura, il dottor Nunzio Bruno Responsabile regionale della segreteria di E-campus per la Puglia, che ha tagliato il nastro assieme al Sindaco di Foggia Franco Landella, alla presenza del consigliere comunale Dario Iacovangelo.

«Le strutture formative –ha sottolineato il dottor Bruno- sono un potente strumento di sviluppo sociale e di progresso materiale per le comunità, e in particolari per i giova perché offrono ai singoli la possibilità di acquisire competenze e di aumentare le possibilità di accesso al mercato del lavoro ma, soprattutto, contribuiscono alla crescita del livello culturale medio, del senso civico e del livello di vivibilità dei contesti urbani interessati. Come spesso mi piace ripetere, dove apre una scuola chiude un carcere. Una metafora che ovviamente ricorda gli effetti deterrenti dell’istruzione contro la diffusione della propensione a delinquere».

La scelta della sede –il vecchio Centro di Formazione Professionale di Via Capitanata 3- è stata fatta anche grazie ad un confronto costante con l’Amministrazione comunale e si è diretta su un quartiere che deve poter contare sulla presenza delle istituzioni e ma anche di strutture qualificanti, come è emerso negli interventi delle autorità presenti.

Il dottor Bruno ha anche auspicato la prosecuzione della collaborazione con l’Amministrazione, proprio per perseguire gli obiettivi comuni di crescita culturale e civica della città.

«La città vi ringrazia –ha replicato il sindaco Landella- perché rappresentate un “faro di cultura” che mi auguro attiri tanti ragazzi che altrimenti potrebbero imboccare strade sbagliate e l’Amministrazione sarà sempre al fianco delle istituzioni culturali, con la mediazione di Consiglieri come il nostro Dario Iacovangelo, per supportare la vostra azione che rappresenta un chiaro vantaggio per l’intera cittadinanza. Nella lotta contro la criminalità, ci concentriamo spesso sull’effetto deterrente o punitivo della pena, ma è necessario considerare anche il valore costituzionalmente garantito della rieducazione, perché anche come cattolici abbiamo dimenticato la cultura della comprensione e del recupero di chi ha sbagliato. E sotto questo profilo sono evidenti i vantaggi degli effetti preventivi e rieducativi degli strumenti del sapere, della formazione e delle conseguenti opportunità lavorative. Per questo apprezziamo l’inaugurazione di questo centro e saremo a disposizione per le opportune iniziative di promozione culturale che potremo sviluppare con la struttura perché solo la collaborazione tra gli enti territoriali, le istituzioni private e i cittadini si possono avere i migliori risultati per l’intera comunità». Il Sindaco ha sottolineato, in conclusione, anche l’impegno dell’Amministrazione in campo culturale e gli interventi per la riqualificazione delle periferie avviati grazie alla capacità dell’ente di intercettare i finanziamenti nazionali dedicati.

Il dottor Bruno ha ricordato anche che, con l’apertura del centro, Foggia diventa Polo Universitario E-Campus e Unitelma Sapienza, mettendo a disposizione non solo una formazione universitaria di qualità –con il vantaggio della piattaforma di e-learning- ma anche la possibilità di perfezionare i propri studi, di recuperare anni di studio persi con programmi mirati e docenti dedicati, di ottenere certificazioni informatiche (Eipass) e linguistiche (rilasciate direttamente dall’Istituto preposto e sono valide in tutto il territorio Nazionale) e di prepararsi a bandi per Concorsi nelle Forze Armate e nella Pubblica Amministrazione.

Per le informazioni sull’offerta formativa del Centro, si può visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/FormazioneeInnovazioneGroup/ o recarsi nella sede di Via Capitanata 3, a Foggia, in ore di ufficio.

