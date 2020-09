SAN SEVERO – GUIDO DE ROSSI, ECCO PERCHÉ MI CANDIDO!

Ho accettato con orgoglio ed entusiasmo la sollecitazione a competere per un Partito che esprime come nessun altro le idee e le pulsioni che hanno sempre animato il mio pensiero politico, sin da quando, negli anni settanta, promuovevo le iniziative di protesta al Liceo Tondi e prendevo parte alle storiche manifestazioni di piazza a Bologna che hanno segnato la storia della Sinistra, quella con la “S” maiuscola, nella quale mi sono sempre identificato.

Ho inteso chiarire e sottolineare più volte, però, e intendo ribadire in questa sede, che la mia scelta non ha una valenza esclusivamente elettorale, ma si colloca nel contesto di un progetto di più ampio respiro, teso a rafforzare un soggetto politico che deve saper recuperare a pieno i valori e gli ideali che appartengono al suo patrimonio genetico, e che hanno ispirato uomini del profilo di Giuseppe Di Vittorio e Luigi Allegato, di mio nonno Raffaele Recca, e di tutti i Padri Costituenti di Capitanata, ideologicamente diversi, ma accomunati da quella che si definisce la sensibilità condivisa, l’idem sentire de re publica, e dall’amore sconfinato per la propria terra.

Sono i valori e gli ideali che mi hanno indotto a scendere in campo con l’intento di offrire il mio contributo alla crescita di un Partito che rappresenta il baluardo della Democrazia nel nostro Paese, ma che deve affrancarsi da certe dinamiche, e per farlo ha bisogno di uomini come Raimondo Giallella, del quale ho profondamente apprezzato le riflessioni, espressione di una grande fede politica e di rara onestà intellettuale; un uomo che rappresenta l’essenza e l’immagine della Sinistra in cui mi riconosco, inclusiva, aperta, meritocratica, che pone al centro della propria azione il Lavoro, il Civismo, l’Ambiente, la Passione Civile, e soprattutto la Gente.