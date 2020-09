SAN SEVERO – IN SCENA PINOCCHIO, CON LA COMPAGNIA DEL PICCOLO TEATRO DI SAN SEVERO, DIRETTA DA LUIGI MINISCHETTI

UN CLASSICO DELLA LETTERATURA AMATO DA ADULTI E BAMBINI

Si è tenuto venerdì 4 settembre 2020, nel Chiostro Palazzo Celestini, lo spettacolo teatrale Pinocchio, della Compagnia del Piccolo Teatro di San Severo, per la Regia di Luigi Minischetti.

Le musiche affidate al Maestro Davide dell’Oglio.

Sul palco ad interpretare il capolavoro di Collodi, insieme al regista, Paolo Leggieri, Noemi Nicastro, MariaPia Rubino e Chiara Vorrasio. Nei panni di Pinocchio Francesco Pompa. A coadiuvare lo spettacolo Marco de Pasquale.

Uno spettacolo per bambini, in cartellone per San Severo Sere d’Estate 2020, che ha fatto sognare anche i più grandi, rapiti dalle vicende di un personaggio mai tramontato e presente nei ricordi di ognuno.