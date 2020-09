CALCIO – ECCELLENZA – SAN SEVERO – DOPO IL BUON ESORDIO, ECCO LE PRIME DICHIARAZIONI DELLA SOCIETÀ GIALLOGRANATA

LE PRIME DICHIARAZIONI DELLA SOCIETÀ GIALLOGRANATA

“Bene la prima sotto il segno di

#RodolfoDeVivo : 2 goal e un assist preciso per #Nicodemo 2001 che segna il terzo goal.

La fisionomia della squadra messa in campo dal mister #VincenzoCrisuolo é quasi perfetta, tuttavia dovremmo avere più alternative in mezzo. A mio avviso servirebbe un altro esterno giovane under forte, potremmo provare anche questa strada giocare con Lamatrice a centrocampo… e poi serve una punta forte strutturata. Ma sono orgoglioso di come é andata. 3-0 dell’ATSanSevero nell’amichevole contro il Lucera che aveva già battuto l’Ortanova compagine di eccellenza come noi . Hanno segnato le due punte , come detto! Bene la difesa con i tre portieri : De Luca, Cartella Fabrizio 2003 e Antonio Merola 2002 che hanno dato sicurezza e poi Visani, De Fraia e Battimelli (2002) che non hanno concesso nulla ed hanno sempre giocato palla con i centrocampisti, dall’esperto D’Ambrosio, affiancato dai due promettenti Under 2002 Palermo e Feltre. Sulle fasce ottima prestazione degli esperti Lamatrice e Guida.

Negli ultimi 15 minuti girandola di sostituzioni per permettere a tutta la rosa di mettersi in evidenza e mettere minuti nelle gambe. Mi avete fatto vivere un bel pomeriggio siete stati tutti bravi e poi vi ammiravo seduto accanto ad un mio idolo di Lucera il grande fantasista #PietroMaiellaro grande calciatore che ha vestito le maglie del Taranto, del Bari e della Fiorentina Grazie.