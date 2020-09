CERIGNOLA – EVADE DAI DOMICILIARI, ARRESTATO UN CERIGNOLANO DI 44 ANNI

Nella giornata del 5 settembre u.s., Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Cerignola hanno tratto in arresto un pregiudicato cerignolano di 44 anni per il reato di evasione.

In mattinata gli Agenti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione in cui l’uomo si trovava sottoposto agli arresti domiciliari, constatando che questi si era allontanato.

Gli Agenti hanno intrapreso immediatamente le ricerche del fuggitivo che hanno dato esito positivo, difatti l’uomo individuato in via Monte Rosa, alla vista dei poliziotti si è dato alla fuga per essere poi bloccato dopo un breve inseguimento.

Al termine delle attività di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.