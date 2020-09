FOGGIA – DALLE 9,30 DI MARTEDI MATTINA IN COMUNE LA CAMERA ARDENTE PER CIRO CAMPAGNA

Domani mattina, martedi’, a partire dalle 9.30, nell’Aula consiliare di Palazzo di Città, sarà aperta la camera ardente per Ciro Campagna, il giovane volontario della Protezione Civile che ha perso la vita durante un intervento di spegnimento di un incendio.

Le autorità accoglieranno la salma di Ciro Campagna all’arrivo nella sede municipale.

I funerali sono in programma domani alle 16.30 in cattedrale.