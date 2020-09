MARGHERITA DI SAVOIA – CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE PER GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE ALLE ORE 17.00

È stato convocato per giovedì 10 settembre 2020 con inizio alle ore 17.00 il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia, in sessione straordinaria e in prima ed unica convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 05/08/2020. Approvazione VIII Variazione di Bilancio Finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000. Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 10/08/2020. Approvazione IX Variazione di Bilancio Finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000. Adozione di misure di agevolazione COSAP annualità 2020 per occupazioni di suolo pubblico permanente per le attività di cui alla Legge 287/91 art. 5. Programma triennale 2020/2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori pubblici – Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi – Variazione n. 3 – Approvazione. Regolamento sulla protezione dei dati personali adottato in attuazione del Regolamento UE 2016/679. Adozione Mozione per Chico Forti.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.