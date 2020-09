SAN SEVERO – IL C.C. MANZARO: “COLONNE DI FUMO AMMORBANO LA CITTA’. SINDACO MIGLIO FACCIAMO QUALCOSA”

riceviamo e pubblichiamo

Proseguono da settimane senza sosta le segnalazioni dei cittadini che sia di notte che di giorno avvistano colonne di fumo nero che dall’agro di San Severo si propagano in città. Alcuni cittadini hanno anche lamentato che l’aria diventa irrespirabile e sono costretti letteralmente a rinchiudersi in casa. Mi chiedo alla luce di queste denunce, riportate anche dai media locali, che provvedimenti siano stati assunti dal Sindaco Miglio e dall’Amministrazione Comunale. Possibile che nessuno si è preoccupato di verificare quanto accade alle porte della città? Inoltre tali fumi, se provenienti da materiale plastico, pneumatici e quant’altro rischiano anche di procurare un danno ambientale che non può passare inosservato.

Pertanto chiedo al Sindaco Francesco Miglio di attivarsi, altrimenti saremo noi stessi a denunciare alle autorità competenti quanto avviene. La salute dei cittadini deve essere posta al primo posto nell’agenda politica di un’amministrazione locale, ma ciò a San Severo non avviene.

Il Consigliere Comunale

Giuseppe Manzaro