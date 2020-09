SAN SEVERO – INAUGURATO IL BUSTO RESTAURATO DEDICATO A MATTEO GERMANO

Si è tenuta ieri la cerimonia d’inaugurazione per il posizionamento del busto dedicato alla memoria del Maestro Matteo Germano, sul piazzale antistante l’edificio monumentale “Giovanni Pascoli”, sede della Biblioteca Comunale “Alessandro Minuziano” in Largo Sanità, restaurato in seguito al deturpamento avvenuto nel mese di gennaio del corrente anno.

La ceriminia è stata presieduta dal Vice Presidente del Consiglio Comunale Enrico Pennacchio, alla presenza dello scultore Mauro Cipriani, autore del restauro e dello stesso monumento, della moglie del suddetto maestro Michelina Caiozzi, del Professor Giuseppe Clemente e dei partecipanti tutti.