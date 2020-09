BASKET – SERIE A2 – Allianz Pazienza al primo confronto: venerdì allenamento congiunto con Rieti

Debutto stagionale per la Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo. Non un’amichevole, ma un semplice allenamento congiunto, con la Real Sebastiani Rieti, formazione militante nel girone D di serie B, dell’ex Riccardo Bottioni. Un modo per confrontarsi in quello che è il pre-campionato più strano nella storia del basket, con una preseason lunghissima intervallata solo dagli impegni ufficiali della Supercoppa ottobrina.

Purtroppo le rigide misure antiCovid non consentiranno il classico bagno di folla che solitamente accompagna il debutto interno della Cestistica, ma la Società giallonera sta lavorando per regalare ai tifosi l’opportunità di poter guardare la partita attraverso una diretta YouTube ed ammirare il battesimo nel Palacastellana di Jones, Contento, Pavicevic e Buffo ed il “welcome back home” per Ikangi, Capitan di Donato, Mortellaro, Ogide, Antelli, Angelucci.

Appuntamento a venerdì 11 settembre a partire dalle ore 18.00. Ulteriori dettagli saranno disponibili nelle prossime ore.

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo