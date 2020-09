CERIGNOLA – DUE GHANESI SCAPPANO CON AUTO RUBATA ALL’ALT DEI CARABINIERI: VENGONO INSEGUITI, BLOCCATI E ARRESTATI

Alcuni giorni a Cerignola fa due ghanesi, a bordo di una Opel Astra, in via Candela non hanno ottemperato all’alt dei militari della Sezione Radiomobile ed hanno così innescato un inseguimento, venendo raggiunti e bloccati poco dopo.

Dagli immediati accertamenti svolti sull’autovettura è emerso che la stessa era stata rubata nel 2017 in provincia di Caserta e che era priva della copertura assicurativa.

I due sono stati allora condotti negli uffici della locale Compagnia Carabinieri, dove sono stati identificati. È quindi emerso che entrambi erano irregolari sul territorio nazionale e che il conducente non era titolare di patente di guida. Entrambi, dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, sono stati portati alla casa circondariale di Foggia, mentre l’autovettura è stata sottoposta a sequestro.