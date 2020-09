CERIGNOLA – I CARABINIERI LO SORPRENDONO A FORZARE LA PORTIERA DI UNA FORD FIESTA IN VIA SILVI. ARRESTATO 35ENNE CERIGNOLANO INCENSURATO

A Cerignola, alcune notti fa, una “gazzella” dei Carabinieri impegnata nel controllo del territorio ha sorpreso un 35enne del posto mentre stava tentando di forzare la portiera di una Ford Fiesta parcheggiata in via Silvi. L’uomo, trovato in possesso di una pinza ed un cacciavite, prima dell’arrivo dei militari aveva già tentato di forzare i nottolini di apertura degli sportelli laterali e del bagagliaio dell’auto.

Identificato e condotto in caserma, il 35enne, incensurato, è stato dichiarato in arresto per tentato furto aggravato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, è stato ristretto nelle camere di sicurezza della locale Compagnia Carabinieri in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Dopo aver convalidato l’arresto, il GIP del Tribunale di Foggia ha disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.