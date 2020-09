FOGGIA – Mutui agevolati in favore dell’imprenditoria femminile

Mutui agevolati in favore dell’imprenditoria femminile

Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha approvato il decreto 9 luglio 2020 concernente “Misure in favore dell’imprenditoria femminile in agricoltura“.

Le agevolazioni – previste (dall’art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2019, n. 160/2019) – si applicano alle microimprese e piccole e medie imprese in qualsiasi forma costituite, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di aziende agricole, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata minima di cinque anni e massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore a 300mila euro e comunque non superiore al 95% delle spese ammissibili, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa comunitaria.

Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il nome e le dimensioni dell’impresa, la descrizione e l’ubicazione del progetto, l’elenco delle spese ammissibili e l’importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e dovranno essere presentate a Ismea, che si occuperà delle attività di istruttoria, concessione ed erogazione delle agevolazioni, nonché quelle di monitoraggio e controllo previste dal Decreto.