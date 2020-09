SAN SEVERO – SERE D’ESTATE: VENERDI’ 11 SETTEMBRE IN PIAZZA MUNICIPIO IL CONCERTO LIRICO SINFONICO CON L’ORCHESTRA DI FIATI “CITTA’ DI SAN SEVERO”

Prosegue anche a settembre SERE D’ESTATE, la rassegna estiva di eventi organizzata dall’Amministrazione Comunale di San Severo – Assessorato alla Cultura.

Il prossimo venerdì 11 settembre 2020 è in programma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, il GRAN CONCERTO LIRICO – SINFONICO con l’ORCHESTRA DI FIATI “CITTA’ DI SAN SEVERO” diretta dal Maestro Antonello Ciccone.

Il concerto inizialmente previsto in Villa Comunale, per esigenze organizzative si terrà in Piazza Municipio con inizio alle ore 20,00 di venerdì.

Il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino informano che, in linea e nel rispetto delle prescrizioni anti Covid, è possibile prenotare gratuitamente tramite messaggio WhatsApp il proprio posto a sedere. Ogni prenotazione è valida per un massimo di due persone. Si ricorda l’uso della mascherina. Info 324.7829089.

SAN SEVERO, 8 settembre 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo