APRICENA – ECCO LA FIERA DI SANTA MARIA: IL 12, 13 E 14 SETTEMBRE

APRICENA – Anche quest’anno si terrà la Fiera di Santa Maria. Da sabato 12 fino a lunedì 14 Settembre, nelle vie Aldo Moro, Via Buozzi, Via Duca di Genova.

Nella giornata di sabato 12 settembre il mercato settimanale di merci varie in zona Sacra Famiglia, non si farà. In tale area, ci sarà esclusivamente la vendita dei generi alimentari.

A scopo precauzionale, al fine di contenere il distanziamento sociale tra le persone, nei gironi di fiera, solo nelle 3 suddette vie sarà obbligatorio indossare la mascherina.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE