FOGGIA – SNA: AFFATATO RICONFERMATO PRESIDENTE DEGLI ASSICURATORI, CON LUI IL VICE PRESIDENTE SANSEVERESE EMILIO GAETA (GENERALI ITALIA) E L’ALTRO AGENTE DI SAN SEVERO GINO VILLANI (UNIPOLSAI)

C O M U N I C A T O S T A M P A

Luca Affatato riconfermato al vertice della Sezione Provinciale SNA di Foggia. Con lui i due vice-presidenti Emilio Gaeta e Sandro Tanzi.

Gli agenti di assicurazione della provincia di Foggia iscritti al Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione si sono riuniti in data 9 settembre 2020 in assemblea presso la sede della Confcommercio di Foggia, con all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche elettive per il triennio 2020-2023 e la nomina dei delegati al 53° Congresso Nazionale elettivo SNA convocato in modalità online per il 25 settembre 2020.

Luca Affatato, agente a Foggia per le compagnie Allianz, Elba, Uca e Zurich, è stato rieletto Presidente provinciale del Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione.

Il neo-confermato Presidente sarà affiancato dai due vicepresidenti Emilio Gaeta, agente Generali Italia a Foggia e Sandro Tanzi, agente Generali Italia a Manfredonia. Segretario amministrativo della sezione provinciale è stata eletta, invece, Maddalena Colamussi agente Groupama a Foggia.

Compongono l’Esecutivo provinciale anche Raffaele Cariglia, agente Reale Mutua a Foggia, Luigi Villani, agente UnipolSai a San Severo, Antonio Saverio Cautela, agente Groupama a Foggia, Leonardo Ciciliano agente Groupama a Cagnano Varano, Ernesto Di Santo agente UnipolSai a Foggia.

Delegati al congresso nazionale sono stati designati, in aggiunta al presidente provinciale Luca Affatato, Raffaele Cariglia e Leonardo Ciciliano.

Lo SNA, aderente a Confcommercio, conta oggi più di 7mila iscritti sui circa 23mila agenti operanti in Italia. Strutturato sul territorio italiano con

117 sezioni provinciali è presente con suoi delegati nelle maggiori compagnie assicurative italiane.

Il Presidente Provinciale

Firmato digitalmente da: AFFATATO LUCA Data: 10/09/2020 14:27:16