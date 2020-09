MARGHERITA DI SAVOIA – IL SINDACO BERNARDO LODISPOTO: «RISCONTRATI TRE NUOVI CASI DI COVID-19, IL MERCATO SETTIMANALE CI SARA’ REGOLARMENTE»

Con un videomessaggio pubblicato sui profili social del Comune di Margherita di Savoia, il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto ha informato la cittadinanza sull’avvenuto riscontro di nuovi casi di contagio da Covid-19 nel territorio cittadino: «Ho aspettato per diramare questo messaggio – ha dichiarato – poiché avevo necessità di ricevere certezza dalla ASL riguardo la situazione dei contagi a Margherita di Savoia: ci è stato comunicato che allo stato attuale è stata riscontrata nel nostro paese la presenza di tre positivi, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare, di cui uno ricoverato a titolo precauzionale presso l’ospedale di Bisceglie. Ci sono inoltre altre dieci persone poste in isolamento domiciliare: questo, va precisato, non significa che sono positivi ma che hanno avuto contatti con i contagiati e vengono costantemente monitorati. Al momento, fortunatamente, stanno tutti bene e continueranno ad essere sottoposti anche nei prossimi giorni ai controlli da parte delle autorità sanitarie».

Un’altra comunicazione riguarda il mercato settimanale: «Nella giornata di giovedì 10 settembre il mercato settimanale avrà luogo regolarmente, così come deciso a seguito dell’incontro svoltosi in Prefettura lunedì 7 settembre. Lunedì prossimo, sempre in Prefettura, verificheremo la situazione dei contagi per esaminare, ove necessario, l’eventualità di adottare ulteriori provvedimenti. Nel frattempo invito i miei concittadini ad osservare le norme sul distanziamento sociale, ad evitare assembramenti, ad utilizzare la mascherina e soprattutto a non abbassare la guardia: le previsioni da parte degli epidemiologi devono consigliare a tutti noi la massima prudenza e un grande senso di responsabilità».