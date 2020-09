SAN SEVERO – PROROGATI AL 30 SETTEMBRE I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021

Il Comune di San Severo – Assessorato alla Pubblica Istruzione comunica alla gentile utenza che sono stati prorogati ulteriormente i termini per la presentazione delle istanze di contributo per la fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021

Con Atto Dirigenziale della Regione Puglia – Sezione Istruzione ed Università n.83 del 07/09/2020 è stata prevista la riapertura dei termini per la richiesta del beneficio a partire dalle ore 10.00 del 10 settembre fino alle ore 14.00 del 30 Settembre 2020.

Si ricorda che le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura on-line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di testo a.s. 2020/2021.

Si fa, altresì, presente, che l’attestazione di avvenuta iscrizione al portale della Regione Puglia – unitamente agli scontrini/fatture in originale – potranno essere consegnati agli Uffici della Pubblica Istruzione, siti in Piazza Municipio, dal 5 Ottobre al 6 Novembre 2020 nelle seguenti giornate: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

SAN SEVERO, 10 SETTEMBRE 2020

