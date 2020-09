APRICENA – CONCLUSO IL PROGETTO ESTIVO “GIOCHIAMO INSIEME”

Giunge a conclusione per il quinto anno consecutivo, il progetto estivo “GIOCHIAMO INSIEME”, voluto fortemente DALL’ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI del Comune di Apricena, AGATA SOCCIO.

L’iniziativa ha visto il coinvolgimento in progetti educativi e ricreativi, di minori dai 3 ai 14 anni, un modo per recuperare quella quotidianità persa durante il lockdown, e provando a ridare interesse ad attività di svago e di socializzazione, distanti da quella tecnologia fin troppo utilizzata. È giusto rimarcare che tutte le attività si sono svolte nel rispetto di quelle norme anti Covid che speriamo possano condizionarci solo per poco tempo ancora.

Un doveroso ringraziamento è rivolto sia alle famiglie dei minori, sia alle educatrici che hanno saputo gestire in modo brillante tutte le attività.

L’appuntamento è per l’estate 2021 nella convinzione di poter svolgere il tutto nel miglior modo possibile ed in totale serenità.