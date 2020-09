ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E ALLA SOLIDARIETÀ.

L’Assessorato alle Politiche Sociali comunica la riapertura del doposcuola comunale dal 14/09/2020 dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

I moduli per l’iscrizione si possono ritirare presso la sede abituale del doposcuola (ex vigili urbani).

I bambini verranno tutelati in rispetto delle normative anticovid attualmente in vigore.