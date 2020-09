APRICENA – DAL 15 SETTEMBRE LE DOMANDE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI

L’Assessore alle Politiche Sociali Agata Soccio informa la cittadinanza che è possibile presentare le domande, per il servizio Assistenza Domiciliare rivolto agli anziani ultra sessantacinquenni e ai diversamente abili adulti e minorenni, tramite i BUONI SERVIZI.

Le domande per richiedere tale servizio possono essere inoltrate dal 15 Settembre fino al 31 Ottobre del corrente anno solo ed esclusivamente per via telematica sulla piattaforma regionale, all’indirizzo: http://www.sistema.puglia.it...\ Solidarietà Sociale\ Catalogo-Sezione Procedure Telematiche-Sottosezione Buoni Servizi.

L’assessore alle politiche sociali e alla solidarietà Agata Soccio.