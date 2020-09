MARGHERITA DI SAVOIA – IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LE VARIAZIONI AL BILANCIO

SUNTO DEI LAVORI DI CONSIGLIO COMUNALE

DI GIOVEDì 10 SETTEMBRE 2020

Ancora una seduta piuttosto rapida per il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia, riunitosi in sessione straordinaria nel pomeriggio di giovedì 10 settembre, per esaminare sei punti. all’ordine del giorno.

Ai lavori, trasmessi come consuetudine in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia, non hanno partecipato i consiglieri Ruggiero Camporeale, Grazia Galiotta, Francesco Labranca e Carlo Ronzino.

L’ottava e la nona variazione al Bilancio Finanziario 2020/22 e la terza variazione al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi sono stati approvati col voto favorevole di tutti i presenti, fatta eccezione per le astensioni delle consigliere di minoranza Elena Muoio e Rosa Scognamiglio.

Sono invece state approvate all’unanimità l’adozione delle agevolazioni COSAP per il 2020 e la mozione a sostegno di Chico Forti, l’italiano condannato all’ergastolo negli Stati Uniti ma proclamatosi vittima di un errore giudiziario, presentata su iniziativa dell’assessore ai Servizi Sociali Grazia Damato e del consigliere delegato alla pubblica istruzione Mario Braccia.

Su proposta del sindaco avv. Bernardo Lodispoto l’assemblea ha deciso all’unanimità di rinviare al prossimo consiglio comunale