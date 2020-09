SAN SEVERO – GAL – Un milione di euro per il rilancio delle aziende dell’Alto Tavoliere

Un milione di euro per il rilancio delle aziende dell’Alto Tavoliere

Il Gal Daunia Rurale 2020 riapre due bandi rivolti ai settori:

agroalimentare, gastronomia, ristorazione, turismo, cultura e artigianato artistico.

Sono stati pubblicati su BURP n.128 del 10 settembre 2020 i bandi 2.1 “Start-up e innovazione” e 1.2 “Vendita diretta nelle imprese agroalimentari”, riaperti dal GAL Daunia Rurale 2020. Un supporto di circa un milione di euro che mira al rilancio delle aziende dell’Alto Tavoliere, messe duramente alla prova dalla crisi connessa all’emergenza Covid-19.

La decisione adottata dal CdA è stata ampiamente condivisa dai potenziali beneficiari che hanno risposto con tempestività alla manifestazione di interesse lanciata dallo stesso GAL per valutare l’eventuale rimodulazione delle risorse e la conseguente riapertura dei bandi.

Il bando 2.1 sostiene la creazione e lo sviluppo di micro imprese non agricole, favorendo investimenti utili allo sviluppo delle attività che rientrano nei settori: ristorazione, gastronomia, turismo e piccola ricettività (b&b), cultura, creatività, artigianato artistico/tradizionale e commercio di produzione tipica locale.

Il bando 1.2 sostiene la realizzazione, l’ammodernamento e l’ampliamento di spazi di vendita aziendali nelle aziende di trasformazione agro-alimentare (anche con la creazione di spazi multifunzionali per degustazioni e attività socio-culturali), con priorità per progetti da realizzare all’interno di beni culturali, antiche cantine, frantoi e strutture adibite nei centri storici.

La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata per il 09 novembre 2020 alle ore 13.00, mentre il termine finale di operatività del portale Sian è prevista il 2 novembre 2020, alle ore 23.59.

Per le aziende ed i soggetti interessati ad approfondire le tematiche dei bandi, sarà attivo uno sportello informativo presso la Sede del Gal di San Severo, nelle seguenti giornate:

Lunedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00 – Mercoledì dalle 16.30 alle 19.30.

Per la gestione in sicurezza dell’emergenza Covid-19, si richiede la prenotazione via mail al seguente indirizzo: animazione@galdauniarurale2020.it

I dettagli e i termini di riapertura sono on line sul sito del GAL ai seguenti link: https://www.galdauniarurale2020.it/bando-vendita-diretta-nella-aziende-di-produzione-agro-alimentare-nuova-pubblicazione/

https://www.galdauniarurale2020.it/bando-start-up-e-innovazione-per-imprese-extra-agricole-nuova-pubblicazione/