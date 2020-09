PESCHICI – SEQUESTRATO UN HOTEL IN FASE DI COSTRUZIONE

A seguito di una attenta analisi del caso da parte del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale del Gruppo CC Forestale di Foggia e della Procura della Repubblica di Foggia che ha coordinato le attività di indagine, anche con l’ausilio di CTU, si è proceduto al sequestro di un rilevante immobile in fase di completamento per la realizzazione di una struttura turistica – ricettiva (hotel) di proprietà di una società del luogo.

La struttura realizzata in una zona di particolare pregio, mentre era in corso di realizzazione era stata segnalata per le sue difformità rispetto ai titoli autorizzativi ed alla normativa edilizia vigente tanto che le verifiche successive hanno permesso di rilevare significative difformità tanto, da portare all’emissione del provvedimento di sequestro.

II sequestro dell’intera struttura, chiesto dal sostituto procuratore Gambardella, titolare delle indagini ed emesso dal gip, di fatti blocca la prosecuzione dell’opera. Deferite a vario titolo quattro persone responsabili della realizzazione dell’opera. L’attività rientra tra le iniziative svolte dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Forestale Gruppo di Foggia coordinato dalla Procura della Repubblica di Foggia particolarmente attenta al perseguimento dei reati ambientali che deturpano la bellezza paesaggistica e naturalistica della Provincia di Foggia.