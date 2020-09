BASKET SERIE A2 – Allianz PAZIENZA San Severo, esordio interessante nello scrimmage con Rieti

Esordio per la Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo che nell’allenamento congiunto del Palacastellana incrocia la Real Sebastiani Rieti, compagine di serie B allenata da Alex Righetti.

C’era grande curiosità nello vedere lo starting five che, di fatto, inaugura la stagione. Coach Lino Lardo – che ha dovuto rinunciare a Buffo, l’acciaccato Pavicevic ed Ogide ancora a corto di preparazione – propende per Antelli, Jones, Ikangi, Di Donato e Mortellaro. I reatini oppongono l’ex Bottioni, Diomede, Loschi, Misolic e Drigo. È Capitan Di Donato (subito in grande spolvero con 9 punti in 10′) a centrare la retina in risposta ad una penetrazione di Diomede. Il primo quarto scivola su un piacevole punto a punto con le scorribande di Jones (facile doppia cifra) che tengono botta al gioco perimetrale di Loschi e Diomede. Nel finale i Neri provano ad allungare grazie ad una maggiore intensità difensiva: Ikangi e Contento coadiuvati da un gioco da 3 punti di Mortellaro fissano la prima sirena sul 29-19.

Seconda frazione targata Mortellaro: i ritmi si abbassano e Silver fox dimostra tutta la sua maestria nel pitturato con rimbalzi recuperi e 4 canestri consecutivi. L’ex di turno, Enzo Cena, Casini ed un onnipresente Loschi cercano di accorciare le distanze, ma Jones dispensa assistenze come cioccolatini e Di Donato non perdona: 51-37 all’intervallo lungo.

Dagli spogliatoi esce un’Allianz Pazienza più equilibrata e non aggressiva e Rieti, ovviamente, ne approfitta con un parziale di 15-3 riportandosi in partita. Lardo non ci sta e redarguisce i suoi. Dopo di che, le maglie della difesa giallonera si stringono e l’asse jones-Mortellaro ritorna a fatturare in attacco anche grazie ad un volitivo Angelucci; solo la caparbietà dei reatini Drigo e Cacace mantiene il punteggio in equilibrio sul 61-58 al 30′.

Ultimo quarto: sono gli ex Bottioni e Cena a dare battaglia con Casini che sigla il sorpasso 64-65 a 7′ dal termine. La Cestistica sembra non averne più soprattutto in attacco, Drigo e Casini ci credono e provano il colpo del KO a3’30 (66-73). I Neri non mollano, ma le polveri bagnate in attacco, complici i pesanti allenamenti settimanali, impediscono la rimonta. C’è spazio anche per l’esordio del giovane Franciosi prima dei titoli di coda.

Al di là del risultato, comunque un allenamento interessante e proficuo che sicuramente mostrerà i suoi frutti in avanti.



I tabellini

Allianz Pazienza San Severo – Real Sebastiani Rieti 71-80 ( 29-19, 51-37, 61-58)



Allianz Pazienza San Severo: Jones 20, Mortellaro 16, Di Donato 13, Antelli 9, Ikangi 7, Angelucci 3, Contento 3 – Coach: Lino Lardo

Real Sebastiani Rieti: Drigo 16, Loschi 16, Cacace 16, Cena 12, Casini 10, Diomede 5, Bottioni 5 – Coach: Alex Righetti

Umberto d’Orsi

Ufficio stampa Cestistica Città di San Severo