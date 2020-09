FOGGIA – GINO GIORGIONE RICEVE TANTI CONSENSI DAI SONDAGGI

Riceviamo e pubblichiamo

Tutti pazzi per Gino Giorgione





Cresce di giorno in giorno il consenso per Gino Giorgione. Il candidato al Consiglio Regionale della Puglia, nella lista “Senso Civico-Un nuovo Ulivo per la Puglia”, da un sondaggio interno appare come quello che riscuote più fiducia tra gli elettori di centrosinistra di Capitanata per la solidità delle proposte presentate nel programma elettorale, la competenza e l’attenzione al territorio. All’interno della coalizione di centrosinistra e tra le civiche che sostengono Michele Emiliano l’elezione di Gino Giorgione al Consiglio Regionale è data quasi per certa: per i tanti legami e le conoscenze nel mondo della sanità e per la lunghissima esperienza a sostegno dei lavoratori e nel sindacato.

Una riprova dell’appeal di Giorgione e dell’elevato livello di fiducia degli elettori è dato dal crescente numero di supporter e dal “sold-out” (in termini di partecipazione e di presenze) che registrano tutte le iniziative pubbliche organizzate dal candidato.

Insomma, anche se i giochi non sono ancora fatti, sono in molti a credere che quella di Gino Giorgione sia sicuramente una candidatura da pole-position (o quanto meno da podio) all’interno di tutto il centrosinistra.