SAN SEVERO – IN CITTÀ LA DANZA ORIENTALE OLISTICA, CON NURA TARAB – DANZARE PER RISCOPRIRE SE’ STESSE ED ESSERE FELICI

A chi è dedicata la danza orientale olistica? È dedicata alle donne, di qualunque età ed anche senza esperienza nella danza. L’importante è desiderare danzare per essere felici. Alcune delle frasi che mi sento dire più spesso sono: io non so danzare, sono un pezzo di legno… Bene, queste sono le mie partecipanti preferite. Danziamo all’incontrario, rispondo io. Partiamo dal difetto, dal disagio per arrivare all’agio. Cosa ti fa male? Il braccio è troppo rigido? E proprio dal braccio si parte per trovare equilibrio energetico, distensione e benessere.

L’insieme di più discipline ti da la possibilità di uscire dal classico rituale della sala da ballo, dove ci sono per lo più schemi rigidi e doveri. Nella danza orientale olistica c’è invece divertimento e liberazione dalle tensioni: si danza nel rispetto del proprio corpo e delle proprie caratteristiche.

Quando la persona incontra se stessa? Dopo qualche mese di danza. Si incomincia a prendere coscienza del corpo, delle energie, e a fare domande per conoscere meglio la disciplina e conoscersi meglio. Inizia a manifestarsi così, nella maggiorparte delle volte, un senso di liberazione dalle tensioni. Avviene con un gesto, o con una maggiore leggerezza in generale, segno dello scioglimento di un piccolo blocco muscolare, di una contrattura fisica, che corrisponde inevitabilmente ad una contrattura mentale. Migliorano allora anche le relazioni, con sè stesse e con gli altri, e va detto che migliora anche la danza.

A mano a mano creatività e gioia si risvegliano, intervenendo pure sullo stile di vita e sulla rigidità di pensiero. Cambia inoltre il rapporto col tempo, si aggiunge lentezza e spazio per sè, per volersi bene. Premesso che viviamo al di fuori dei ritmi naturali, un pò come soldati, sempre con l’orologio al polso, mi piace ricordare un detto africano che recita: “Voi (in occidente) avete l’orologio ma, noi abbiamo il tempo”.

La parola magica è “io ho spazio per me”, per imparare finalmente a dire no e a prendersi cura di sè. La donna impara a rivedere le priorità per cercare un approccio più tranquillo e sostanziale al vissuto, alla quotidianità, riorganizzando anche i tempi e modi del lavoro, esterno e domestico, moderando così il carico eccessivo di cui spesso è oggetto. Ricordiamo sempre che l’amore per gli altri non può essere maggiore di quello per sé stessi, altrimenti il conto sarà sempre in negativo, a danno del benessere nostro e dei nostri cari. Una persona felice rende felice anche chi gli sta vicino.

Segue breve biografia

Nura Tarab, nome d’arte di Eleonora Ciardiello. Ha iniziato lo studio della danza orientale classica negli anni 90’ a Torino, Milano e al Cairo. Ha studiato antiginnastica e teatro danza. Conduce laboratori di danza dedicati alle figure delle Divinita’ al femminile con la Professoressa Daniela De Prosperis (docente di psicologia sistemica all’univerisita’ di Torino). Ha insegnato presso il Centro Interculturale della città di Torino Associazione Almaterra, Centro Interculturale delle Donne di Torino, Scuola di danza “Sonia Bolloch” di Torino

“ Danziamo per liberarci dalle etichette che noi stesse ci diamo. Danziamo per ritrovare quei gesti di cura e armonia che sono scritti nelle memorie del nostro corpo”.