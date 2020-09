SAN SEVERO – INIZIA L’ANNO SCOLASTICO. IL SALUTO DEL SINDACO MIGLIO E DELL’ASSESSORE IACOVINO

Nella imminenza dell’inizio dell’ anno scolastico 2020-2021, ai Dirigenti, al Corpo Docente , al Personale ATA, agli Studenti di tutte le scuole della nostra Città ed alle loro Famiglie, giunga il mio fervido e cordiale pensiero, unitamente a quello dell’Assessore alla Pubblica Istruzione.

Rivedere aperti i cancelli delle nostre Scuole dopo un lungo periodo di forzata chiusura, in ragione della emergenza pandemica da Covid 19, ci riempie di gioia e di rinnovato entusiasmo, certi come siamo che è dal quotidiano impegno nelle aule e tra i banchi che crescono le nuove generazioni, che le speranze ed i sogni per l’avvenire possono trovare certezze e realizzazioni.

Non possiamo, tuttavia, nasconderci le preoccupazioni che derivano dalla consapevolezza che il nemico invisibile non è stato ancora sconfitto e che ci richiamano ad un profondo senso di responsabilità, a vigile prudenza ed alla scrupolosa applicazione delle norme igieniche che ci sono state dettate per la salute e la incolumità di tutti.

E’ una battaglia che tutti siamo chiamati a combattere, ciascuno per la sua parte, grandi e piccini, e che vede l’Amministrazione Comunale –in particolare, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione- impegnata, come sempre, in prima linea a sostegno della scuola, della formazione e di ogni progetto educativo.

Grazie ai finanziamenti ottenuti sarà possibile continuare sulla strada , già felicemente intrapresa, del miglioramento delle strutture scolastiche, rendendole più sicure , più adeguate e confortevoli.

A Voi, Insegnanti , a Voi Collaboratori Scolastici, della cui preparazione siamo certo e di cui conosciamo l’impegno, giunga la mia gratitudine , confidando che sapremo cooperare per la risoluzione di ogni problema;

A Voi ,Famiglie, di cui conosciamo i sacrifici, auguriamo ogni bene per i Vostri figli, nella certezza che saprete continuare nel Vostra diuturna ed imprescindibile azione educatrice;

A Voi , Studenti, va il nostro incoraggiamento, affinchè possiate dare il massimo impegno negli studi: studiate molto e studiate bene, abbiate sempre quella gioia di vivere che è il frutto migliore della Vostra età, siate curiosi di apprendere e conoscere.

Continuerete a vederci in mezzo a Voi per sostenerVi, per essere i Vostri primi tifosi, con un po’ di nostalgia per quei banchi e per quelle aule da cui siamo lontano da qualche anno.

Buon anno scolastico a tutti!



San Severo, 12 settembre 2020



L’ Assessore alla Pubblica Istruzione Il Sindaco

Avv. Celeste Iacovino Avv. Francesco Miglio