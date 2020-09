SAN SEVERO – SAN SEVERO DEMOCRATICA CON FRANCESCO SDERLENGA

Il prossimo 20 e 21 settembre 2020 saremo chiamati alle urne per eleggere il presidente e i membri del consiglio regionale.

San Severo Democratica sarà al fianco del Governatore uscente Michele Emiliano come candidato Presidente della Regione e al fianco di Francesco Sderlenga come candidato Consigliere.

La nostra città in questi ultimi 5 anni non ha avuto il suo delegato in Regione Puglia e pertanto riteniamo sia fondamentale poter avere un portavoce delle istanze del nostro territorio lì dove si decidono le sorti.

Chi meglio di Francesco Sderlenga?

Francesco in questi anni ha dato prova delle sue capacità politiche e amministrative, svolgendo, in maniera egregia, il ruolo di vice sindaco nella scorsa consiliatura allorquando il Sindaco di San Severo, Francesco Miglio, è stato chiamato a svolgere l’incarico di Presidente della Provincia di Foggia.

Innanzitutto è importante andare a votare, il voto è un diritto ma anche un dovere.

Chiediamo alla cittadinanza di dare continuità al Governo Emiliano per non tornare indietro di 20 anni con un governo di centrodestra che è stato disastroso per l’intera regione ma ancor di più per il territorio di capitanata.

Francesco Sderlenga sarà sicuramente un degno rappresentante di tutte le istanze della nostra città.

In questo primo anno di mandato, l’amministrazione comunale tanto ha fatto ma ancora tanto c’è da fare e sicuramente con l’aiuto di Francesco, nelle sedi regionali, potremo lavorare meglio e avere tante soddisfazioni.

Forza Francesco Sderlenga, Forza Michele Emiliano, Forza Puglia!

San Severo Democratica