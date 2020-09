VIESTE – I TRABUCCHI  PROTAGONISTI DI UN DOCUMENTARIO TV. IL 26 SETTEMBRE TAPPA A VIESTE

I TRABUCCHI PROTAGONISTI DI UN DOCUMENTARIO TV. IL 26 SETTEMBRE TAPPA A VIESTE

Un viaggio a bordo di una barca a vela, da Giulianova a Vieste, dall’Abruzzo al Gargano, passando per il Molise, navigando 130 miglia nautiche. Un film documentario pensato per il mercato televisivo italiano e internazionale alla scoperta dei trabucchi e dei “trabuccolanti”, artigiani, pescatori e funamboli, che ancora oggi sono in grado di costruire e di utilizzare le immaginifiche macchine da pesca ancorate alla roccia e protese sul mare con le loro lunghe antenne e reti a maglie strette.



Questo in sintesi il progetto del film “I Giganti del Mare”, a firma di Studio Kairos di Parma, per la regia dell’abruzzese Daniele di Domenico, e sostenuto dalla Camera di Commercio di Chieti e Pescara.



La barca salperà sabato 12 settembre da Giulianova alla volta di Ortona, prima tappa del viaggio, che proseguirà a bordo di ebike e scooter elettrici sulla pista ciclopedonale fino a Vasto, dove la barca tornerà a veleggiare da Vasto a Termoli, in Molise, e poi da lì alla volta del Gargano in Puglia, con tappe a Peschici e a Vieste, dove il viaggio si concluderà il 26 settembre.

L’assessore alla Cultura del Comune di Vieste, Graziamaria Starace, ringrazia gli autori di questa interessante iniziativa e rimarca l’importanza dell’associazione viestana “ Rinascita dei Trabucchi” da anni impegnata nella tutela e valorizzazione di questi giganti del mare. “I trabucchi sono parte integrante del nostro patrimonio culturale e il Comune di Vieste ne va fiero. Un ringraziamento di cuore all’associazione per l’incessante e proficua attività che svolge”.